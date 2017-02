Favorito, Mogi enfrenta Caxias nesta quinta

Esportes

GERSON LOURENÇO

Para ficar no “bolo” dos times que brigam pelo G-4, o Mogi/Helbor precisa vencer e tem total favoritismo diante do Caxias no pega programado para esta quinta-feira (2), às 20 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Além disso, o time mogiano entra na quadra para se manter invicto diante do rival gaúcho na história das equipes nas disputas do Novo Basquete Brasil (NBB), que nesta temporada atinge a 9ª edição. Foram até hoje três partidas entre os elencos e a rapaziada do Alto Tietê sempre terminou o confronto em vantagem.

Na quinta colocação do NBB9, com 10 vitórias em 16 partidas e 62,5% de aproveitamento, o Mogi inicia o duelo como favorito contra o Caxias que ocupa a 14ª e penúltima colocação – com apenas três vitórias em 17 partidas e somente 17,7% de aproveitamento dos pontos disputados.

E o Mogi precisa vencer o jogo de hoje para ficar na cola dos quatro primeiros colocados da etapa de classificação do NBB. Os times que compõem o famoso G-4 se classificam de forma direta para a etapa quartas de final do nacional.

Sem contar com os jogos de ontem à noite, Pinheiros e Bauru dividem a terceira colocação com 64,7% de aproveitamento – 11 vitórias em 17 partidas. Os mogianos estão com um jogo a menos na tabela do campeonato em relação aos rivias.

Para voltar ao G-4 nesta rodada, o Mogi vai precisar vencer o Caxias e ainda torcer por uma derrota do Bauru, que também hoje recebe a Liga Sorocabana (13º lugar), no Ginásio Panela de Pressão. Ou então ficar na expectativa de um revés do Pinheiros que terá o duelo de hoje contra o vice-líder Flamengo, na Capital.

Independente dos resultados dos rivais, primeiro o Mogi precisa fazer a sua parte diante do Caxias. Na história do NBB, os times já se enfrentaram em três oportunidades, com três vitórias mogianas. A última foi em novembro do ano passado, em Caxias do Sul.

Apesar do favoritismo do Mogi, para o técnico Guerrinha a colocação do adversário não significa que a sua equipe terá vida fácil no pega de hoje. “O campeonato tem mostrado isso. Independente da colocação, nós já passamos isso, nem vou falar na pele, mas na carne e no osso, com o Macaé, que estava abaixo e nos tirou uma vitória aqui. São várias situações dessas no NBB. Por isso que o campeonato está bem disputado e equilibrado”, alertou o treinador mogiano, que não terá no jogo desta noite, o ala/pivô Tyrone, suspenso, e o pivô Caio Torres, que se recupera de uma contusão na coxa direita.