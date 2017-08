Fatec de Mogi busca nova área na Cidade para ampliar opções de cursos

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Ainda que a inscrição notifique, muitas pessoas que passam em frente ao número 908 da Rua Carlos Barattino, no Nova Mogilar, podem nem se dar conta, e não sem razão. Por detrás da fachada acanhada do prédio de linhas simples, construído no passado pelo Governo do Estado para a formação de professores, funciona a única faculdade pública de Mogi das Cruzes, onde estão matriculados 1,6 mil alunos em quatro cursos do ensino superior, distribuídos em três turnos de aulas.

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes está num prédio inadequado para as atuais funções, e poderia ser bem mais compatível com o porte econômico e social da Cidade com mais de 420 mil habitantes e presente nos rankings dos principais municípios brasileiros.

Nos últimos anos, em diversas oportunidades, o diretor da Fatec, Fernando Juabre Muçouçah, tem insistido no interesse da direção da instituição estadual em ampliar a cartela de cursos e de alunos em Mogi. Um dos problemas é a falta de espaço e de interesse do governo municipal em construir ou buscar outro prédio que possibilite o recebimento de um número maior de alunos.

“É um assunto antigo, que não consegue avançar, apesar de Mogi das Cruzes ter a grandeza que possui na economia e ser uma das maiores cidades do Estado”, afirma ele.

O que mais próximo se chegou a esse objetivo foi no governo passado, quando a Prefeitura iniciou levantamentos para agregar ao patrimônio municipal, terrenos não utilizados da Universidade de São Paulo (USP), e aventou a possibilidade de construir um prédio para a Fatec num desses imóveis, também localizado na Rua Carlos Barattino, um pouco mais à frente do prédio atual da faculdade.

Porém, foi só.

A Fatec de Mogi das Cruzes foi inaugurada em 2008, e oferece os cursos superiores de Gestão de RH, Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Logística e Gestão Empresarial, além de cursos de extensão. Possui vestibular concorrido, por se tratar de uma instituição de ensino público, menções positivas em avaliações nacionais dos cursos e com tradição em intercâmbios educacionais cumpridos em outros países por alguns estudantes e professores.

Com 65 professores, se destaca ainda regionalmente nos índices de empregabilidade dos estudantes ali formados, segundo Juabre. Uma característica que, defende ele, poderia ser melhor aproveitada na geração de emprego e renda de jovens da Cidade.









O prédio onde está hoje possui 14 salas e cinco laboratórios. As instalações não ajudam nem mesmo na divulgação da Fatec entre os próprios futuros universitários. “Muitos jovens nem sabem que aqui dentro funciona uma faculdade pública, porque a fachada do prédio não ajuda”, lamenta.

Quando questionado sobre qual poderia ser o motivo do desinteresse pelo projeto, Juabre assim respondeu: “Sinceramente, não consigo explicar, acho que falta percepção dos políticos, das autoridades locais”.

Município

A Prefeitura reconhece a importância da Fatec na formação dos alunos e na parceria existente entre ela e a Administração Municipal.

Dois projetos, nesse sentido, foram destacados pela Coordenadoria de Comunicação. O primeiro busca solucionar gargalos no atendimento ao público por meio da realização de uma “Hackatona”, nome português para o conceito, em inglês, “Hackathon”, uma maratona de programação onde hackeres [do bem] se reúnem durante dias ou horas para explorar dados e resolver determinado problema.

O outro: o talonário eletrônico que visa facilitar a reunião dos dados de determinados setores, como a Ouvidoria, que recebe um grande número de informações, e precisa dinamizar o uso delas para resolver os problemas da Cidade.

Mas, já sobre o pedido de ampliação, não há uma resposta mais concreta no momento, marcado por um forte controle dos gastos e investimentos municipais.

Insegurança

Dois assaltos registrados num mesmo dia da semana passada recolocaram na pauta dos alunos e professores a insegurança no entorno da Fatec de Mogi das Cruzes, próximo à Avenida Cívica, onde a maioria da comunidade escolar estaciona os veículos durante o período de aulas.

Os casos não surpreendem. Desde a inauguração da Faculdade, furtos e roubos de carros, motocicletas e de objetos, como pneus, telefones celulares e equipamentos eletrônicos são registrados esporadicamente.

O inusitado, desta vez, foi a ocorrência dos dois casos, num mesmo dia. O diretor da Fatec, Fernando Juabre Muçouçah, afirmou que a instituição já solicitou, em outras oportunidades, câmeras de monitoramento com capacidade para flagrar as imagens no entorno da unidade, e a passagem de veículos da Guarda Municipal e da Polícia Militar.





Segundo ele, os atendimentos foram pontuais, em determinados momentos da história recente da Fatec.

Aos alunos, a instituição recomenda cuidados como a saída em grupo e o zelo com os objetos pessoais. Motos e bicicletas são guardadas no interior da Fatec. Mas, o problema é a falta de espaço no local para atender a todos os que chegam de carro. Professores já foram vítimas desse tipo de violência, que acontece nos horários dos três turnos.

“Mas, é preciso dizer que isso não acontece apenas aqui, no nosso entorno, como na região da Praça Assumpção Ramirez Eroles, a popular “Praça do Habib’s”.

O secretário municipal de Segurança, coronel Paulo Roberto Madureira Sales, disse que a Avenida Cívica não é um ponto nevrálgico, como a região central e vias como a Álvaro Pavan, ao lado do Mogi Shopping. Porém, os furtos de carros podem acontecer em qualquer lugar. “O ladrão se vale da facilidade e, por isso, a recomendação é dificultar o acesso aos veículos, certificar-se que ele está com portas e janelas fechadas”, disse.

À Polícia Militar, O Diário solicitou uma entrevista sobre o caso, mas não obteve retorno. (E.J.)