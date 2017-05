Fatec de Mogi abre inscrições para vestibular do 2º semestre

Cidades

A partir desta quinta-feira (11), a Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi recebe inscrições para o vestibular do meio do ano para ingresso de novos alunos no segundo semestre de 2017. Os candidatos devem se inscrever pela Internet. A prova será no dia 2 de julho.

A Fatec é uma faculdade pública, mantida pelo Centro Paula de Souza, do governo estadual. Em Mogi, há cinco opções de cursos superiores tecnológicos, todos com duração de 3 anos e totalmente gratuitos. São eles: Gestão de RH, Agronegócio, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Logística e, na modalidade de ensino a distância, Gestão Empresarial.

Agronegócio e Gestão de Recursos Humanos têm conceito máximo, conforme últimos resultados do Enade, o exame do Ministério da Educação que avalia o desempenho nacional dos estudantes do ensino superior e a qualidade dos cursos públicos e privados no Brasil. Os dois obtiveram nota 5 (na escala de 1 a 5).

As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de junho no site www.vestibularfatec.com.br . No dia 27 do mesmo mês sai a lista dos locais de provas, que serão aplicadas no dia 2 de julho, às 13 horas. O resultado sai dia 20 de julho.