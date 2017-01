Fashionistas VZ

Silene

Next Vitor Zerbinato, na foto com Adriane Galisteu, continua recebendo até o dia 10 de fevereiro as fashionistas de plantão, na loja de fábrica da VZ, com a sua tão aguardada liquidação, da coleção Verão 2017, que oferece descontos de até de 50%. (Foto: Elton Ishikawa)

Luiz e Ana Paula Figueira na cerimônia de casamento de Adriana Ota e Adriano Pires. (foto: Elton Ishikawa)

Os padrinhos do jovem casal, Aline Mieko e Fábio Nogueira. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcos Monteiro e Verônica Rodrigues também testemunharam pelos noivos. (foto: Elton Ishikawa)

Fabiana Coimbra e Ricardo Alvin clicados pelo Recanto Tomioka

Ainda nessa noite, as presenças de Danila e Paulo Miamura. (Foto: Elton Ishikawa)



Abre Alas

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes marcou para o dia 24 de fevereiro, o seu 18º. Baile Abre Alas, que acontece a partir das 21 horas, no Salão Social Wilson Cury. Como nas edições anteriores, o tradicional baile abre a programação do Carnaval 2017, reunindo centenas de foliões, ao som da Banda Band It e serviço do Buffet Perfil. O estacionamento é gratuito com vagas limitadas. A abertura do mapa de mesas está marcada para o próximo dia 29, a partir das 9 horas na secretaria do clube.

Exposição

Com curadoria de Denise Mattar, será aberta no dia 2 de fevereiro, no Espaço de Exposições do Sesi-SP, na Avenida Paulista, 1313, em São Paulo, a exposição “Mary Carmen Matias – Modulações”, que irá apresentar 26 obras inéditas que resgatam a arte da escultura de forma contemporânea e criativa assinadas pela artista. A mostra poderá ser conferida diariamente, das 10 às 20 horas, até o dia 19 de março.

Balmain

A Balmain desfilou no último sábado em Paris, o seu pre-fall 2017 feminino e inverno 2018 masculino. Na passarela, destaque para a novíssima linha de acessórios da grife comandada por Olivier Rousteing. Inspirada no fundador da grife, Pierre Balmain, a coleção dividida em três linhas, Renaissance, Balmain Le 44 e Domaine, apresentou sapatos, bolsas, bijoux e gadgets tecnológicos.

Aniversários (24)

Maria Luiza de Azevedo Rosa, Emi Yoshizawa, Manoel Soares Pinho Neto, Evelize Cristina de Miranda, Anderson Prado