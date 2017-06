Silene

Next Thais Cursino, Camila Grillo e Camila Caruso clicadas pelo Vila Oliveira Fashion Day, promovido pela Associação Vila Oliveira Stret Mall. (Foto: Elton Ishikawa)

Mônica Cazarine levou para a passarela a nova coleção de acessórios da sua Collezione. (Foto: Elton Ishikawa)

Camila e Renata Trigo também apresentaram as suas sugestões para inverno 2018. (Foto: Elton Ishikawa)

Jacquelilian Martins e Alexandre Bezerra entre os convidados do encontro, que movimentou a Avenida Capitão Manoel Rudge. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda pelo espaço VIP montado especialmente para essa noite de moda, as presenças de Fernando Marcato e Natalia Kassouf. (Foto: Elton Ishikawa)

A diretoria social do Clube de Campo marcou para o próximo dia 9, o seu Luau dos Namorados, que acontece a partir das 19 horas, na Praça de Eventos, com música ao vivo de Johny Duran & Banda, e cardápio com petiscos e caldos quentes. O encontro é destinado exclusivamente aos associados do clube.

Depois de extensa programação religiosa termina neste domingo a Festa do Divino Espírito Santo. Dentre as inúmeras atrações dos festejos, que ainda poderão ser conferidas durante o dia de hoje a tradicional quermesse que estará aberta a partir das 14 horas, no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, no bairro Mogilar. Por lá, além das barracas de comes e bebes, a 24ª edição da mostra Denerjânio Tavares de Lyra, “A Festa do Divino através da Arte”, e a 9ª edição da Oficina Divineira de Mogi das Cruzes, que reúnem cerca de 50 expositores, entre artistas plásticos e artesãos. As obras, alusivas ao Divino Espírito Santo, expostas também estarão à venda ao público.

Com duas lojas em território nacional, a Hermès inaugura, neste domingo, mais uma no Shopping Iguatemi, em São Paulo. O espaço “stand alone” de 185m², o único a ocupar um quarteirão inteiro do Iguatemi, remete a arquitetura brasileira dos anos cinqüenta. O novo endereço vai receber o ready to wear da marca, além de couro, selaria, joalharia e relógios. Para a abertura, a vitrine ganhará uma big escultura com movimento, representando o sol, criada especialmente pelo artista francês Zaven Pare, em homenagem aos talentosos artesãos da grife.

