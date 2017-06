Fashion Day

Silene

Nathalia Moskovitz e Carla Seripierri entre as presenças do concorrido desfile. (Foto: Elton Ishikawa)

Tilie Stilhano e Marcela Melo Freire também na platéia dessa noite de moda. (Foto: Elton Ishikawa)

Leila Perez, Janete Grillo e Nádia Buzzo foram conferir as sugestões para inverno 2018. (Foto: Elton Ishikawa)

Ana Beatriz Meleiro, Epitácio Souza e Letícia Melo pelo salão da Associação de Rotarianos na 24ª. Noite do Sukiyaki–Luiz Miyatake. (foto: Elton Ishikawa)

Laerte Silva, Bia e Ana Picone e Gaby Kurita prestigiando o encontro promovido pela Loja Maçônica Cruzeiro do Itapeti. (Foto: Elton Ishikawa)

Festança

Maria Isabel e Célio Roberto Cunha Mello reúnem os familiares e amigos, no próximo dia 16, para comemorar em ritmo junino o aniversario dele. A festança acontece no sítio “Recanto de Celinho” do Jardim Aracy.

Coleção VZ

José Vitor Zerbinato está apresentando a sua nova coleção Verão 2018, no Espaço Teaser, na Rua Harmonia, 233, na Vila Madalena, em São Paulo. Por lá, as novidades poderão ser conferidas até o dia 7 de julho.

Parlamento Estudantil

As alunas do Colégio Brasilis, Maria Luiza Araújo e Luiza Botelho, foram selecionadas para participar do Parlamento Estudantil 2017, promovido anualmente pela Câmara de Mogi das Cruzes para despertar um maior conhecimento sobre as funções do Poder Legislativo. Na quinta-feira, elas participam da posse oficial, eleição das mesas diretivas, e das sessões ordinárias que irão discutir e votar os projetos de lei de todos os vereadores estudantis.

Rare Teas

Ervas preciosas originárias da China, Japão e da Índia inspiraram os seis perfumes da Rare Teas, a nova e sofisticada coleção da Jo Malone, que acaba de desembarcar no Brasil, a R$ 1.350, Para a composição, foram escolhidas as ervas Silver Needle, Darjeeling, Jade Leaf, Oolong, Midnight Black e Golden Needle, que imperam na linha assinada pelo perfumista Serge Majoullier, que vem acondicionada em frascos mais alongados e com tampa arredondada metálica preta, feita especialmente para a coleção.

Nats 06

Cristina Alves de Oliveira, Gabriela de Oliveira Mello, Pedro Gomes Pereira Bastos, Márcia Harangoso Marques Fernandes