Famílias da Vila Estação ainda aguardam construção de moradias

Ainda não foram liberados os recursos federais para as obras de urbanização e a construção de 164 novas casas na Vila Estação, mas a Coordenadoria Municipal de Habitação segue com os preparativos para a execução dos projetos que pretendem melhorar as condições do bairro localizado ao lado da Estação Ferroviária de Braz Cubas.

O assunto segue movimentando as famílias, divididas entre as que permanecerão no mesmo local, cerca de 750, as que serão contempladas com novas casas lá mesmo, e as que terão de sair do local, por terem seus imóveis em áreas de preservação ambiental ou de risco.

Hoje, os interesses do menor desses grupos, formado por 18 famílias, já cientes do despejo, serão discutidos em uma reunião com o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luis Stringhini e o deputado estadual, Luis Carlos Gondim Teixeira (SD).

Esse grupo não concorda com a saída do lugar, embora a Prefeitura já tenha em mãos uma sentença judicial para o cumprimento da desocupação.

Na semana passada, esses moradores foram novamente ouvidos por técnicos da Coordenadoria Municipal de Habitação, que oferece a eles unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida. Apesar dessa negociação existente, as famílias dizem que vão aceitar a transferência, apenas se receberem os imóveis quitados.

A Prefeitura informa que a desocupação será necessária para as obras de urbanização, canalização do Córrego dos Canudos, além da abertura da Avenida das Orquídeas.

Esse é um processo fundiário antigo: de acordo com a Prefeitura, 98 famílias já foram transferidas para residenciais populares, como Itapeti e Ypê.

Uma outra parte, com 164 famílias, será atendida em um conjunto habitacional, composto pelo mesmo número de unidades, que será construído no próprio bairro. Nesse caso, a suspensão dos recursos federal atingiu em cheio os planos de iniciar os serviços no ano passado. A Prefeitura já havia assinado um contrato com a empreiteira que iria executar os serviços quando faltou o dinheiro para tocar a obra.









Além disso, para as cerca de 750 famílias que residem na Vila Estação nada mudará. No futuro, com a retomada e conclusão das obras, elas deverão ser beneficiadas com a abertura da Avenida das Orquídeas, que terá uma pista passando em uma das extremidades do bairro.

O impasse permanece com essas 18 famílias, que já perderam, na Justiça, ação proposta pela Prefeitura. Gondim Teixeira pretende ouvir os moradores e intermediar alguma solução, inclusive com o Governo do Estado. Mesmo diante desse situação judicial, ele afirma que “as famílias não podem simplesmente serem despejadas de suas casas e ficar sem lugar para morar com um mínimo de conforto possível”, afirma ele.

Espera

O projeto de melhoria na infraestrutura do que foi uma das áreas invadidas mais carentes da Cidade, denominada no passado, como favela do Gica, numa referência a um de seus primeiros moradores, foi paralisado em 2015 em virtude da suspensão da transferência dos recursos federais. Segundo a Prefeitura, 30% dos trabalhos dos sistemas de drenagem e esgoto estavam concluídos.