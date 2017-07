Família retira da Dutra bicho-preguiça que tentava atravessar a rodovia

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Uma cena atípica chamou a atenção de motoristas que trafegavam pelo trecho de Arujá da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) no início da tarde desta quinta-feira (13). Um bicho-preguiça tentou atravessar a estrada e foi resgatado por uma família que seguia viagem pela ligação federal até o interior do Estado. O animal não estava ferido. O médico veterinário Jefferson Leite explica que a região (uma extensão da Serra do Itapeti) é parte do habitat da espécie, que costuma percorrer longas distâncias em busca de alimentos, e que, apesar de os bichos não serem agressivos, as pessoas precisam ter cuidado ao tentar retirá-los de áreas de risco porque eles podem causar ferimentos pelo instinto de proteção.

A reportagem de O Diário passou pela rodovia ontem à tarde, por volta do meio dia e meia, e encontrou uma família, que mora em Taubaté, resgatando o bicho-preguiça (cujo nome científico é Folivora), no km 197, em Arujá.

“Nós passamos e vimos que o animal estava no acostamento, preparado para atravessar. Aquilo, sem dúvida, seria um perigo para ele e para os motoristas que passavam. Trouxe o animal para este gramado lateral. Liguei para a concessionária para pedir ajuda, para que ele pudesse ser resgatado”, comentou o técnico de segurança do trabalho Joselito Ramalho Santos, de 50 anos, que estava acompanhado da mulher, a professora Alexandra Silva Santos, 42, e dos filhos, os estudantes Juliana, 19, e Guilherme, 12. Eles retornavam de um passeio em São Paulo.

O jornal ficou no local por 10 minutos. Neste tempo, o bicho calmamente subiu numa árvore para se alimentar. As folhas são o principal alimento destes bichinhos conhecidos pela falta de pressa em passear por aí. Numa rodovia como a Dutra, chamadas de tipo 1 (expressas e de grande fluxo), com três ou mais faixas, uma preguiça pode levar, pelo menos, 20 minutos para atravessar a pista de um dos sentidos, comenta Leite. “É comum o aparecimento de preguiças naquela região, sobretudo, na rodovia Mogi-Dutra. Recentemente tivemos uns cinco ou seis casos. O que a família fez, apesar de não representar risco porque as preguiças não são agressivas, mas podem machucar alguém. O aconselhável é sempre acionar a concessionária”, disse à reportagem.

A espécie bicho-preguiça comum, típica de mata como a do Itapeti, tem tempo de vida estimado em 18 anos, em média.

A CCR Nova Dutra, responsável pela BR-116, entre São Paulo e Rio, informou que recebeu o chamado, mas equipes ficaram empenhadas na resolução de um acidente em local próximo. Quando chegaram, a família informou que o animal havia retornado à mata. Quando encontrados sem ferimentos, destacou a concessionária, eles são devolvidos à natureza. Se estiverem feridos, eles são conduzidos até o departamento veterinário da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), instituição parceira que atende e reinsere os bichos à área natural deles.