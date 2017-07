Família procura mulher com esquizofrenia desaparecida em Mogi

Cidades

A família está à procura de Leni Silva Costa, de 53 anos, que desapareceu na tarde do último domingo no Bairro do Mogi Moderno. Ela sofre de esquizofrenia e está fazendo tratamento. Saiu para dar uma volta, mas não retornou para casa. Estava vestindo uma blusa preta de lã, calça verde escura e sandálias crocs preta. A mulher é magra e tem cabelos grisalhos na altura do ombro. Se alguém souber do paradeiro ou tiver qualquer tipo de informação, a mãe Cecília Marcelina Costa pede para entrar em contato pelo telefone 4726 7953