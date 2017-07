Família de bebê mogiano busca ajuda para cirurgia oftalmológica

QUADRO DESTAQUE

CARLA OLIVO

A família do mogiano Gabriel Gustavo Fortunato, de 1 ano e 3 meses, busca ajuda a fim de conseguir arrecadar os R$ 17,6 mil necessários para custeio da cirurgia de correção de uma patologia rara, chamada ptose palpebral congênita, no olho esquerdo da criança. A doença pode causar danos à visão, já que o olho obstruído pela pálpebra deixa de se desenvolver porque não aprende a captar a imagem, levando à cegueira funcional ou ambliopia – disfunção oftálmica caracterizada pela diminuição da acuidade visual uni ou bilateralmente.

Diante do problema, a mãe da criança, Evelin Darlin Silva Fortunato, resolveu iniciar uma ação entre amigos, com a venda de mil números – a R$ 5,00 cada um – da rifa de um relógio masculino por ela comprada em uma promoção na Internet. A postagem da iniciativa nas redes sociais ganhou repercussão positiva e levou à criação da página ‘Juntos pelo Gabriel’, no Facebook, onde os interessados em ajudar têm acesso a mais informações.

Segundo Evelin, o problema foi descoberto assim que Gabriel nasceu. “O músculo da pálpebra dele não tem força suficiente para se abrir por completo ou se manter. Hoje, a pálpebra está na altura da pupila e a cirurgia deve ser feita quando ele estiver com 2 anos e meio, que é a idade ideal, segundo o especialista que o acompanha. Mas se ela cobrir o olho, aí o cérebro acaba anulando este olho e, então, será necessário operar antes”, explica a mãe.

Ela passava o filho com oftalmologista, porém foi orientada a procurar um cirurgião oculoplástico. Começou então a fazer acompanhamento com o especialista em cirurgia plástica na área dos olhos, Henrique Kikuta, em São Paulo, mas o convênio médico não cobre a consulta, que custa R$ 400,00, e nem o procedimento cirúrgico ao qual ele terá de ser submetido.

Quem quiser colaborar pode fazer o depósito do valor da rifa – R$ 5,00 – na conta poupança do pai da criança, o funcionário da EDP São Paulo, Marcelo Ricardo Fortunato Vieira. Os dados são: Caixa Econômica Federal, agência 3013, C/P 13963-8, OP 013.

“A pessoa pode fazer o depósito, me enviar o comprovante pelo WhatsApp (12-99798-3624) e eu encaminho o número da rifa, que terá sorteio pela Loteria Federal do dia 11 de outubro”, explica a mãe.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (11) 93151-7400 (Evelin).