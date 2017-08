Falta pouco, mas ainda falta

Editorial

Falta pouco para Mogi das Cruzes ver o fim de uma espera de mais de 30 anos, quando de maneira improvisada, o Governo do Estado instalou o Fórum de Braz Cubas nas dependências da antiga fábrica de pianos Schwartzmann.

Seis meses após a entrega do prédio, na segunda quinzena de outubro, a direção do Fórum de Mogi das Cruzes pretende iniciar o atendimento ao público no novo endereço, no edifício de 10 mil metros quadrados, no Jardim São Francisco, ao lado da Via Perimetral.

Ainda vai levar um tempo mais para melhorar as condições de atendimento e de trabalho aos servidores públicos, advogados e população, que passarão a contar com espaços adequados para o funcionamento das atuais sete varas cíveis e três criminais. No futuro, a direção do Fórum projeta a abertura da 4ª Vara Criminal para dar celeridade aos processos e julgamentos.

Outra pendência ainda em curso será a finalização dos concursos públicos para cobrir a falta de determinados servidores públicos.

Todo esse cenário – acomodações inadequadas, falta de mão de obra – prejudica o andamento dos milhares de processos em trâmite, e dos outros milhares que começam a tramitar mensalmente. Os conflitos não param de ocorrer na Cidade que, fechou a década de 1990, com 273 mil habitantes, e hoje possui 429 mil. Nesse período, novas varas foram instaladas, mas o tamanho das dependências do Fórum não mudou.

O argumento do adiamento: ainda falta concluir as instalações de linhas telefônicas e de internet. Era para o Fórum começar a funcionar neste mês.

Essa demora não chega a surpreender quem viu essa obra ser adiada incontáveis vezes desde o começo da execução do projeto, em 2013. Previsto para ser entregue em um ano, a construção do prédio levou quatro anos, com interrupções e até a substituição da primeira empresa contratada.

Na verdade, na verdade, esse projeto nunca foi tratado como prioridade pelo Governo do Estado. No passado, como agora, os adiamentos acontecem sem explicações que convençam verdadeiramente quem enfrenta a difícil espera por uma decisão judicial para seguir com a vida.

Considerar esse aspecto, aliás, sempre moveu este jornal, desde as primeiras cobranças sobre o descompasso entre o tamanho de Mogi e do nosso Fórum. O cidadão é o grande prejudicado pela negligência e desconsideração do Estado. Principalmente, o cidadão mais pobre, desprovido de meios e conhecimento para contratar o melhor advogado. O ajuste no atendimento da Justiça reduz a espera por uma indenização que vai modificar a vida de uma família, ou determinar o ajuste social cobrado a um marginal.









Quando falamos sobre o Fórum em Braz Cubas, não esquecemos uma só vez: a espera por uma sentença paralisa a vida de milhares de mogianos.