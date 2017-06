Falta de zeladoria em Mogi causa riscos à população

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Não é uma tarefa simples cuidar da zeladoria de uma cidade como Mogi das Cruzes com seus 712 quilômetros quadrados (km²) de extensão. O problema é que em vários pontos há risco à vida dos pedestres e motoristas por causa dos postes com perigo de queda e outros sem luminária, o que aumenta a sensação de insegurança e a possibilidade de assaltos na periferia. Numa das principais avenidas da Cidade, a Julio Simões, moradores arrancaram as grades que separam as calçadas do Córrego dos Canudos.

A zeladoria é desempenhada por diferentes secretarias e tem função de organizar a manutenção de diversos pontos da Cidade.

O que mais chama a atenção, pelo risco, é a situação dos postes. Alguns deles, verificados pela reportagem de O Diário, ontem de manhã, têm estrutura muito danificada. Ao que parece, eles foram alvo de carros desgovernados.

O primeiro deles estava na Avenida Joaquim Pereira de Carvalho (Via Perimetral), na pista sentido César, pouco depois do Kosmos Clube. A base dele está corroída. No outro sentido, ainda na Via Perimetral, no trecho chamado de Avenida Valentina Mello Freire, havia outro poste muito ruim. A estrutura dele está toda danificada com vigas de ferro à mostra. Alguns motoristas evitam passar na faixa da direita, ao lado do poste, porque têm receio de que algo aconteça. Vale ressaltar que a passagem de caminhões pelo local – o que aumenta o risco de colisão que derrube por definitivo o poste – é constante por causa da existência de dezenas de indústrias na região da Vila São Francisco.

Ainda sobre postes, outro problema observado pelo jornal é que alguns deles não têm as luminárias. Apenas na Estrada das Varinhas (SP-39), que liga o centro de Jundiapeba ao bairro do Barroso, há 18 postes sem pontos de luz. Eles ficam no trecho, sentido área urbana do Distrito, a partir do Hospital Dr. Arnaldo Pezzutti Cavalcanti.

A SP-39 é uma ligação local com diversas ocorrências de atropelamentos. Em reportagem recente, O Diário mostrou o costume de boa parte dos moradores de se locomover por meio de bicicletas. O tipo mais comum de acidente na Estrada das Varinhas é o atropelamento de ciclistas.

Não tão longe dali, na Avenida Ricieri Bertaiolli Junior, em Varinhas, no encontro com a Avenida Japão, dois postes estão sem luminária. A região não é tão povoada quanto Jundiapeba, o que dificulta a situação de alguém que, por acaso, passe por lá de carro e tenha algum problema com ele durante a madrugada, por exemplo. Há estudos acadêmicos que analisam uma possível relação entre a ausência de iluminação pública em pontos das grandes cidades brasileiras com o aumento da violência.

Pelos caminhos percorridos, outros problemas vistos. Na Avenida Julio Simões, uma das principais obras de reurbanização do Distrito de Braz Cubas, entregue entre 2015 e 2016 (o complexo foi inaugurado em etapas), o gradil – ou melhor, a ausência dele – que preocupa. O jornal contabilizou, pelo menos, quatro pontos com o problema. Em dois deles, os moradores retiraram as grades para fazer delas pontes sobre o Córrego dos Canudos, já que por perto não há ponto de passagem para eles. Isso aconteceu na altura do número 1.155, no sentido centro do Distrito, e no acesso à Julio Simões pela Avenida Prefeito Maurílio Souza Leite Filho.









Constata-se que os moradores tiveram até mesmo o cuidado de amarrar em todas as pontas as grandes a troncos de madeira para evitar que as peças se soltassem.

Na Avenida Henrique Peres, um dos trechos da Via Perimetral, nas proximidades da Praça Zumbi dos Palmares, na direção do viaduto, havia uma lacuna no local em que deveria estar fincado o gradil.

O lixo descartado em locais inadequados também é um problema observado pela Cidade. Na Avenida Julio Simões, no número 344, sacolas plásticas com restos de alimentos, produtos de limpeza usados e até guarda-chuva quebrado podiam ser vistos pelo local.

Prefeitura e EDP prometem providências

Procurada para se posicionar a respeito dos problemas observados por O Diário, a Prefeitura de Mogi das Cruzes manifestou-se por meio de nota. “Sobre a questão da iluminação pública na Avenida Ricieri Bertaiolli Junior, a Secretaria Municipal de Obras informa que já acionou uma equipe para ir ao local e providenciar a devida reposição de luminárias. Já com relação à Estrada das Varinhas, a Secretaria esclarece que já mapeou a situação e está aguardando a emissão de um termo de autorização do Departamento de Estradas de Rodagem, que tem a jurisdição sobre o trecho, para que a devida manutenção na iluminação possa ser feita. A respeito dos gradis na Avenida Julio Simões, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que tem um projeto para a construção de quatro passarelas ao longo da via, o que vai solucionar em caráter definitivo a situação da travessia do córrego. Em ocasiões passadas, as equipes da Secretaria fizeram a retirada dos gradis, porém os mesmos foram recolocados. Assim que as equipes concluírem outros serviços da programação, devem iniciar a implantação das estruturas. A previsão é que haja disponibilidade operacional para a execução desses trabalhos em cerca de 60 dias. Já sobre o descarte irregular de lixo na altura do número 344 da Avenida Julio Simões, o Departamento de Limpeza Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa que enviou equipes ao local, que constataram tratar-se de área particular. Diante disso, o Departamento de Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Segurança, foi acionado para verificar a situação da área. Se constatada a necessidade de limpeza, o proprietário será notificado a realizar os trabalhos dentro do prazo legal de 30 dias a partir da notificação”, informou.

Já a EDP São Paulo, responsável pelos postes, disse que encaminhará equipe aos locais mencionados para realizar análise técnica nos postes. “A Distribuidora ressalta que realiza em sua área de concessão, o trabalho contínuo de revisão e atualização dos equipamentos que compõem o sistema de distribuição de energia e, quando necessário, faz a substituição”, trouxe a nota enviada a O Diário.