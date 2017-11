Falta de semáforo obriga motoristas de Mogi a avançarem na faixa de pedestres

DESTAQUE

Determinados cruzamentos de ruas de Mogi das Cruzes exigem cautela. Isso porque em alguns pontos da cidade, o motorista precisa avançar com o veículo sobre a faixa de pedestres para ter visão da via transversal para continuar o caminho. Além disso, em alguns pontos existem carros estacionados próximos às esquinas, o que dificulta ainda mais a visibilidade.

A Secretaria Municipal de Transportes informa que a implantação das faixas para pedestres é precedida de estudos técnicos realizados pelas equipes do setor de Engenharia de Tráfego, que levam em conta os aspectos de segurança e também o interesse dos pedestres, a chamada “linha de desejo”. A implantação de faixas fora desta linha pode causar riscos aos pedestres, uma vez que grande parte poderia tentar a travessia fora da faixa.

A reportagem de O Diário esteve em alguns destes pontos, como o cruzamento entre as ruas Coronel Souza Franco e Princesa Isabel de Bragança; Barão de Jaceguai e Princesa Isabel de Bragança; e Coronel Souza Franco com a Braz Cubas. Nestes locais, as faixas ficam bem próximas às esquinas.

A Pasta de Transportes reiterou que as faixas oferecem prioridade à travessia dos pedestres, que deve ser obedecida. No entanto, não há impeditivo para que o veículo, após conceder a travessia, pare momentaneamente sobre a faixa, procedendo a entrada em outra via ou o cruzamento. Esta situação, inclusive, ocorre em outras localidades do Brasil e do mundo, com características semelhantes a Mogi das Cruzes.

O problema aumenta com os veículos estacionados na Rua Princesa Isabel de Bragança, na esquina com a Rua Coronel Souza Franco. O fato prejudica ainda mais a visão dos motoristas.

Quanto à visibilidade em pontos como este, a Prefeitura lembrou que, para o estacionamento de veículos próximo às esquinas, deve ser obedecida a distância mínima de cinco metros da linha de construção. Esta distância está sinalizada junto às calçadas. Disse ainda que não há, no momento, previsão técnica para implantação de semáforos nestes cruzamentos.

Por fim, a Secretaria Municipal de Transportes afirmou que mantém acompanhamento constante das condições de fluidez e segurança do trânsito na região central de Mogi das Cruzes e sempre que é constatada necessidade de intervenções de sinalização, as medidas são adotadas.