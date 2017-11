Falta de energia causa prejuízo ao comércio de Mogi

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Um acidente ocorrido com gerador de energia da EDP São Paulo na Rua Dr. Deodato Wertheimer na manhã desta quarta-feira (1º) deixou grande parte da área central da Cidade sem energia elétrica por cinco horas. O apagão atrapalhou os comerciantes daquela região. Os estabelecimentos, além de ficarem sem computador, perderam as vendas porque as máquinas utilizadas para passar os cartões dos bancos e das próprias lojas também deixaram de funcionar. O Mercado Municipal ficou totalmente no escuro e as lanchonetes e restaurantes sem refrigeração. Algumas joalherias e casas lotéricas preferiram fechar as portas.

A representante dos mercadistas, a florista Celma de Deus, disse que o incidente complicou muito a situação no local, especialmente para ela, que esperava aumentar muito as vendas na véspera do Dia de Finados. “As pessoas não entraram porque o ambiente estava muito escuro. Além disso, não podiam fazer compras com cartões”, observa. Ela disse que o trânsito também ficou complicado naquele trecho, já que os semáforos tiveram que ser desligados.

O apagão afetou ainda o calçadão da Rua Dr. Paulo Frontin. O gerente de uma loja de roupas masculinas, Renato Marçal Lamim, conta que teve “prejuízos” porque perdeu, no mínimo, quatro vendas por não conseguir passar o cartão. A falta de energia também afetou a Rua Professor Flaviano de Melo. A costureira Dineusa Regina Moura, que depende das máquinas de costuras elétrica para trabalhar, sofreu com a situação. “Além dos prejuízos com a falta de energia, tive que gastar com telefone para avisar as clientes sobre os atrasos para a entrega das roupas”, conta.

Os vendedores de grandes lojas instaladas no calçadão reclamaram de queda nas vendas. As maiores, com mais de um pavimento, mantiveram gerador próprio por cerca de uma hora e depois decidiram desligá-lo, permanecendo no escuro, sem escadas rolantes ou elevador.

O gerente de uma loja de confecção na Dr. Deodato, Wagner Nascimento Costa, criticou a demora para que os serviços fossem restaurados. “Um empresa como a EDP, que têm técnicos e pessoal capacitados, deveria dispor de tecnologia e treinamento para consertar os equipamentos com maior rapidez”, comenta. O proprietário de uma loja de pets, na Rua Flaviano de Melo, Mario Suzuky, conta que ouviu o barulho de um estouro no gerador no calçadão, mas não conseguiu identificar do que se tratava. Apesar das reclamações, os comerciantes alegam que há muitos anos a área não ficava um período tão longo sem energia. E apesar dos prejuízos, a maioria não planeja pedir ressarcimento dos danos.

Indenização

Os comerciantes e clientes que tiveram prejuízos com o corte no fornecimento de energia elétrica podem entrar com pedido de indenização de danos por meio da EDP Online, no www.edp.com.br, pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707 ou nas agências de atendimento presencial, onde deverá ser relatado o ocorrido, com hora e data prováveis da perturbação no fornecimento de energia elétrica e discriminado dos equipamentos danificados.

Para possibilitar a confirmação da procedência do dano, os equipamentos não devem ser reparados pelo cliente até que haja posicionamento da empresa. Após análise do caso pela concessionária, conforme regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e caso seja constatado o dano, a distribuidora providencia o conserto ou a substituição do equipamento.

A informação é da própria empresa, ao ser questionada sobre os prejuízos provocados pelo apagão no Centro da Cidade. Segundo a EDP, o corte de fornecimento ontem aconteceu por causa de um caminhão que colidiu com um poste na Rua Dr. Deodato Wertheimer. Assim que acionada, as equipes da concessionária foram ao local trabalhar para substituição do poste e fiação danificada. “Para impactar o menor número de clientes foi realizada manobra de carga do sistema elétrico e, por questão de segurança, 12 clientes localizados próximos ao ocorrido ficarão sem abastecimento até a finalização do trabalho”.









O problema ocorreu por volta das 9 horas e apesar de muitos comerciantes afirmarem que a energia só voltou depois das 14 horas, a EDP alega que às 11h11, 62% dos clientes da parte afetada já haviam sido restabelecidos, sendo que após as 13h52 até 15h25 ficaram sem fornecimentos apenas 12 clientes próximos ao poste sem energia. (S.C.)