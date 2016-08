Falta de dinheiro torna a campanha mais difícil

Comentários (0) Informação, Opiniao Like

Os candidatos que se prepararam para uma campanha tradicional, baseada em tempos passados, onde havia dinheiro relativamente fácil para propaganda e até para outras finalidades estão quebrando literalmente a cara nesse início de trabalho junto ao eleitorado. A proibição da ajuda dos empresários, o temor diante da fiscalização do Ministério Público e as dificuldades para prestar contas de recursos advindos de eventuais caixas 2 estão tornando a campanha de alguns candidatos um verdadeiro martírio. Sem recursos, muitos não sabem sequer o que fazer, ou como iniciar um trabalho de contatos pessoais sabendo que terão pouco mais de um mês para encontrar os votos necessários para a eleição. Nesse quadro nada alentador, os candidatos a vereador são os que mais sofrem. Muitos já pensam seriamente em desistir da campanha, já que dos candidatos a prefeito nada mais têm recebido além de santinhos e cartazes, que alguns chegam a considerar insuficientes para levar o trabalho até o fim. A campanha da verba curta e da sola de sapato não é, nem de longe, o que esperavam aqueles que se aventuraram a ingressar nela imaginando, no mínimo, conseguir trocar o carro já usado, com algum dinheiro que sonhavam receber, como em tempos passados. Desta vez, quem quiser entrar na disputa para valer terá de buscar recursos próprios. Quem sabe, vendendo o carrinho velho. Aquele que deveria ser substituído com o dinheiro outrora farto. Quem teve consciência das dificuldades começou mais cedo. Ou então trabalha com grupos específicos, como jovens, religiosos, desportistas, ou optam por uma solução salvadora: a internet. Mas até para manipular redes sociais, produzir sites e ganhar visibilidade na rede é preciso ter um mínimo de experiência no ramo. Ou pagar para que alguém faça isso. Quem se aventura na grande rede sem conhecê-la tem toda a chance do mundo de se dar muito mal. A campanha nas condições atuais está assustando a muita gente. É uma campanha boa para quem já tem mandato ou é minimamente conhecido do eleitorado. A televisão será boa para os prefeituráveis, mas pouco acrescentará aos candidatos a vereador. Ir à luta, gastando sola de sapato, acionando amigos e familiares pode ser a saída para quem não se preparou e deseja seguir em frente. Para quem souber trabalhar, um mês pode ser um tempo até… digamos, razoável.

Vazios

Um reflexo da falta de dinheiro e das dificuldades da atual campanha pode ser sentido no prédio da Câmara Municipal. Outrora sempre cheios de pessoas em busca de alguma ajuda em troca de votos, ou até de algum trabalho como cabo eleitoral, os corredores do Legislativos andam desertos. O fato chega a surpreender assessores e a preocupar vereadores.

Balança

A campanha mal começou para valer e o vereador Caio Cunha (PV) já engordou 10 quilos. Segundo ele, resultado de uma combinação de fatores que vão desde a ansiedade natural provocada pelo momento, alimentação fora de hora, interrupção dos treinamentos de jiu-jitsu, além do principal: os cafezinhos, geralmente acompanhados de pão, bolo ou afins, que o candidato não pode rejeitar, de forma alguma, durante visitas aos eleitores.

Esquesitice

O candidato petista a prefeito de Ferraz, Célio Santos, considerou “hiperesquesito” e disse não entender a aliança do PT de Mogi das Cruzes com o Solidariedade, de Paulinho da Força Sindical, “um dos piores inimigos nossos”. Em entrevista à jornalista Marilei Schiavi, na Metrô, ele disse: “Se fosse o PSD ou o PR seria mais tranquilo, mas com o Solidariedade é difícil…”





Acertos

A possibilidade de suspensão das atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Biritiba Mirim e Salesópolis está temporariamente afastada. Os dois municípios conseguiram quitar a maior parte dos débitos que tinham com o Consórcio Regional que administra o trabalho das equipes do Samu. Os atrasos no pagamento alcançaram quase quatro meses.

Frase

A vaia é o aplauso daqueles que não concordaram.

Roberto Campos (1917-2001), economista, diplomata e político brasileiro, ao ser vaiado em palestra numa universidade do Rio de Janeiro

