Cartas

Não sei se ainda nessa existência terei uma explicação séria e responsável sobre a constante falta de água na Rua Caetano de Campos, na Vila Mogi Moderno. Eu já ouvi dizer que era por causa da troca de bomba, da distribuição na Vila Rei, da chuva. Só falta, agora, ouvir a verdade! Além da falta de água, há o problema do ar, cuja passagem é registrada pelo hidrômetro, sim. Apesar de o Semae negar o fato, certa companhia de abastecimento já assumiu, dizendo que é uma quantidade que não afeta o valor da conta. Não afeta o valor de uma conta, mas se formos multiplicar pelos dias em que falta água, haverá diferença no bolso dos consumidores. Para quem quiser conferir, o link do “Bom dia Brasil” é claro: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/02/consumidor-paga-pelo-ar-que-passa-pelo-hidrometro-em-sao-paulo.html

Maci Nogueira

maci_nogueira@yahoo.com.br