Falácia econômica

Mauricio Fernandes da Costa Junior

Volta e meia o governo vem com alguma ideia mirabolante de que vai solucionar a gigantesca taxa de juros dos cartões de crédito. Há duas semanas, um representante do governo tentava explicar o novo pacote econômico, ao qual iria baixar as taxas de juros dos cartões de crédito e consequentemente o valor nominal dos produtos adquiridos.

Iriam diminuir o prazo de reembolso das lojas, de 30 dias para apenas dois dias, levando assim a diminuir os juros rotativos dos cartões, e o valor nominal dos produtos.

Se diminuirmos o prazo de pagamento dos cartões em 30 dias, a conta não fecha, pois os clientes pagam seus cartões em até 45 dias. Isso geraria uma quebra de caixa no capital das empresas adquirentes de cartões, obrigando-as a captarem mais de um trilhão de reais no mercado, e tendo um prejuízo sem precedentes, porque o dinheiro não é de graça e atualmente é muito caro, custando até 1,15% ao mês.

Num segundo degrau a ideia de que o valor nominal dos produtos iria cair com este pacote, é outra falácia patética dos nossos governantes, pois se tenho que adiantar o repasse do capital para as lojas em 30 dias, as taxas administrativas junto às lojas iriam subir de 2% a 3% em média, para no mínimo 6%, 7% e até 8% mensalmente. Implicando num reflexo inverso e negativo, pois as lojas repassariam isso no preço final dos produtos e aumentariam seus preços. Novamente novas teorias absurdas para amenização do mercado e dos leigos.

O único e melhor meio de baixar as taxas de qualquer tipo, sejam eles de empréstimo, cartões ou consignado, é exclusivamente diminuir o custo do dinheiro. Como??. Diminuindo a taxa Selic, que a cada 0,25% de diminuição, gera no mínimo 5% a menos nos juros do cartão de crédito, podendo ser até maior, caso diminua junto à inadimplência média do setor.

A taxa de juros Selic é um parâmetro do custo do dinheiro, regulamentado pelo Banco Central, para organização de todo o setor financeiro do país, e modificado, se necessário, a cada dois meses pelo Copom.

Agora o porquê não diminui a taxa de juros Selic, a patamares onde seja viável financeiramente para o povo. É outra história para ser contada em outra oportunidade.

Mauricio Fernandes Costa Jr é geoeconomista