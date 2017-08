Editorial

Iniciadas em junho passado, as reuniões temáticas e territoriais do programa Participa Mogi seguem o cronograma de encontros, que buscam ouvir a população sobre os principais problemas de seus bairros e rotinas e garimpar soluções e encaminhamentos que dependem do governo municipal.

Nas primeiras, assuntos como saúde, educação, esporte e cultura estão sendo tratados em rodadas de conversas com a presença de secretários municipais e do prefeito Marcus Melo (PSDB) na Prefeitura. Nas segundas, o staff administrativo segue para os bairros, em endereços como associações e igrejas para ouvir diretamente a comunidade.

O Participa Mogi reedita o que fizeram com sucesso em outros governos, prefeitos como Waldemar Costa Filho e Manoel Bezerra de Melo, chanceler da Universidade de Mogi das Cruzes, a bem verdade, em anos pré-eleitorais.

Esse tipo de ação reforça as ligações entre o povo e as autoridades constituídas, valendo-se de uma receita antiga e infalível arte do diálogo e da convivência. Waldemar Costa Filho e Padre Melo iam mesmo era na casa de líderes natos de bairros, e acertavam porque nesses encontros saíam do ambiente oficial para fazer o que sabiam fazer: política.

Marcus Melo poderá se favorecer e muito desses encontros para fazer o que é possível fazer num momento de vacas magras e deficit fiscal.

Mas há uma diferença a ser considerada. O povo ganhou uma musculatura e tanto nessas últimas décadas com os pequenos saltos dados pela melhoria das condições socioeconômicas brasileiras, sobretudo com a educação dos filhos e netos. O Participa Mogi abre uma excelente oportunidade para o debate e o diálogo sobre a vida na Cidade e nos bairros. Porém, mais do que ouvir, as autoridades terão de aplicar aquilo que for sugerido e falado nessas reuniões.

Elas poderão ser de grande valia para a resolução dos problemas pontuais, do varejo mesmo, nessa ou naquela rua, e ainda no norteamento das ações em escala que o governo municipal precisa acertar.

Para tanto, aliás, a população terá de se fazer presente. Ir às reuniões, opinar, falar e também ouvir o outro lado, o prefeito, o secretário. Uma boa aliança entre essas partes será determinante para se viver o melhor possível nos próximos anos, quando as análises econômicas e sociais não apostam em mudanças no quadro atual, marcado pelo desemprego e bolsos que variam entre os completamente limpos e os quase limpos, tanto para uma grande parcela da população (menos os dos mais ricos, que continuam estáveis) quanto dos governos.