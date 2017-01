Fã dorme na Santa Casa para conseguir jornal com história do Padre Alessandro

Cidades

ELIANE JOSÉ

Rosalina Marques dos Santos sorri marotamente quando começa a contar a história vivida por ela entre sexta-feira e sábado, em Mogi das Cruzes. Quando soube da missa dos 10 anos de ordenação do padre Alessandro Campos, na Catedral de Santana, começou a planejar: “Vou à missa e vou mais cedo para comprar o jornal com a história dele”. Ela queria o impresso com a reportagem publicada domingo retrasado por O Diário, com detalhes da carreira musical e religiosa do padre cantor. Queria o registro para mostrá-lo às amigas que trabalham na catequese de crianças, nas duas igrejas que frequenta – a Ordem Terceira de São Francisco, na Sé, em São Paulo, e a Cristo Ressuscitado, em Arthur Alvim, onde reside. “Esse padre tem uma missão linda, anima o jovem, a criança, o velho”.

Rosalina é solteira, “o amor não apareceu, não era para ser”, não teve filhos. Tem 66 anos, cabelos encaracolados e embranquecidos, brincos em forma de pérolas. Quando aposentou, era recepcionista de consultório médico. Nasceu num sítio, em Votuporanga e a família de agricultores morou, depois, em São Vicente, e agora na Capital. Nas bancas, nada de encontrar o jornal procurado por dezenas de pessoas de outras cidades e estados.

Desistiu da procura, o relógio mostrava a proximidade do início da missa. Na Catedral, viu o padre tête-à-tête pela primeira vez. Nem a Aparecida foi até agora para vê-lo “alegre e humilde, como na TV”. Perguntou para um e outro sobre o jornal. Rosalina soube que a Redação ficava no Centro, próximo da Santa de Casa de Misericórdia. Então surgiu a ideia: passar a noite no hospital nascido de uma ordem religiosa, em 1873, para acolher os pobres e necessitados, como desejou o padre Antonio Candido Alvarenga ao reunir 130 pessoas que fundaram o Asylo da Sociedade Mogyana de Beneficência, primeiro nome do lugar.

Dormiu sentada, acordou cedo no sábado de sol. Daí surge o imprevisto. Na pressa para vir a Mogi, deixou de pegar uns trocados a mais. “Foi por bobeira”. Na bolsinha, vieram apenas R$ 6,00. “Ainda dei R$ 0,50 no ofertório e guardei para comprar o jornal”. Era pouco, ela admite, e vem com essa: “Um franciscano passa por tudo e vence”. Uma mulher que conheceu na missa a acompanhou até a Santa Casa. “Não tinha um trocado, então dei o meu terço, um dos mais bonitos, com a imagem do Divino, São Miguel Arcanjo e São Jorge. Dei com alegria e parece que ela ficou feliz”. A noite foi passada numa das duras cadeiras do Pronto-Socorro. “Quando cheguei, contei para o vigia, que ia ficar até de manhã. Disse a verdade”. De manhãzinha, pediu um cafezinho, providenciado por uma funcionária com dois pacotinhos de bolacha. “Não falei que franciscano tem ajuda?”, diz.

Em O Diário pegou a edição desejada, partiu pela Rua Ricardo Vilela, e voltou momentos depois. Queria os nomes dos funcionários que a atenderam: “Vou mandar rezar uma missa para vocês, para que sejam abençoados”. E lá se foi Rosalina.