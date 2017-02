Expresso Turístico terá marchinhas de carnaval no dia 11

Cidades

No próximo dia 11, o Expresso Turístico Mogi terá um som diferente das buzinas habituais. Uma banda de marchinhas agitará a viagem, adiantando o clima carnavalesco. O embarque também será especial, com bonecões recepcionando os passageiros foliões na Estação Luz, na Capital, a partir das 8 horas. O trem parte às 8h30.

O passeio propõe uma viagem no tempo: além do trem da década de 1950, o ritmo das marchinhas que marcaram época e fazem parte da história do carnaval brasileiro também vai embalar os passageiros.

Após o desembarque, os visitantes poderão percorrer o Roteiro Ecocultural, que abrange visitas ao Parque Centenário e ao Centro Histórico ou o Roteiro Rural, que inclui o Orquidário Oriental e o Mosteiro dos Monges Beneditinos.

Cabe ressaltar que o bilhete da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) contempla somente a viagem de trem até um dos destinos escolhidos. Os roteiros complementares são de responsabilidade dos operadores de turismo regionais.

Mais informações podem ser obtidas no Conselho de Turismo de Mogi das Cruzes (Comtur) pelo telefone 4761-9233.