Exigências ambientais deverão afetar empresas

O assunto vem preocupando o empresariado em geral e tem sido tema de reuniões promovidas pelas regionais do Ciesp em diversos pontos do Estado de São Paulo. Acontece que a partir de janeiro de 2017, as empresas que não tiverem políticas próprias para o enfrentamento dos principias problemas ambientais, sociais e econômicos relativos ao manejo de seus resíduos sólidos estarão sujeitas a sanções do poder público. As medidas contidas na Lei nº 12.305/2010 e na Resolução 45 da Secretaria do Meio Ambiente, de 23 de junho de 2016 deverão ser colocadas em prática pelo setor empresarial, incluindo a adoção de ações de logística reversa para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados pelas empresas. Hoje, no Brasil, são geradas mais de 180 mil toneladas de resíduos sólidos por dias e, segundo especialistas, apenas 3,1% desse total são reciclados. Países mais desenvolvidos, como a Suécia, por exemplo, reciclam 32% do resíduo sólido gerado. Segundo especialistas, as empresas que não tiverem um programa de gerenciamento de resíduos não conseguirão licença de operação. Detalhe: tais programas devem ser implantados ainda neste ano para que possam funcionar em 2017. Uma das maiores preocupações é com o programa de logística reversa, sistema pelo qual, é obrigatório o retorno dos produtos, materiais e peças ao processo de produção de cada indústria. Tal situação tem impacto econômico também para os municípios, já que afeta o processo de destinação dos resíduos da Cidade. Uma preocupação a mais para o futuro prefeito.

De fora

É de Osvaldo Ferreira dos Santos, o Osvaldo do Mercado Real (PMDB), a primeira candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Segundo consta, o ex-vereador não reuniu reunir as condições necessárias para seu registro. Considerado inapto, Osvaldo perdeu a habilitação para ser votado na urna eletrônica. Caso o eleitor digite o número do candidato, o voto será nulo.

Feijoada

O vereador Caio Cunha (PV) vai promover, no feriado de 7 de setembro, uma feijoada visando arrecadar recursos para sua campanha à reeleição. A programação terá início às 10 horas e terá partidas de futebol, campeonato de videogame, ao som do DJ Kriador, no Salão Mizutavel Society Club, no Mogilar. Cada pessoa poderá escolher o quanto irá pagar, a partir de R$ 50.





Alvíssaras!

Com quase duas semanas de atraso, o candidato a prefeito de Mogi pelo PMN, Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro, apareceu pela primeira vez no horário eleitoral da televisão. Foi na quinta-feira, dia do aniversário da Cidade. O reduzido tempo de aparição no vídeo permitiu apenas que ele se apresentasse aos eleitores e mostrasse a vinheta de seu partido.

Panelaços

Logo após a abertura da Expo Mogi, o prefeito Marco Bertaiolli (PSD) fez questão de visitar, uma a uma, as barracas da praça de alimentação, exploradas por instituições beneficentes da Cidade. Ao tomarem conhecimento da presença, as mulheres que trabalhavam por lá passaram a recepcioná-lo com barulho de panelas, assovios e muita festa. Em muitas barracas, o visitante teve de se deslocar até a área interna para as inevitáveis selfies ao lado de voluntárias. Parecia candidato em campanha.

Cotidiano





Frase

Nós precisamos mais do que nunca de um pacto, da união de todos os setores da sociedade, porque o barco não tem como afundar só para um: ou ele afunda para todos ou todos se salvam.

Roberto Lucena, deputado federal pelo PV