Exemplo a ser seguido

Editorial

Consequência de nossa formação sociológica, herdada da colonização portuguesa, este País jamais se livrou da eterna mania de transferir tudo à Coroa, senhora absoluta do destino, que a tudo provê. Desde sempre, no entorno da Casa Imperial, viviam os vassalos. Nem a Proclamação da República, em 1889, foi capaz de pôr fim a isso.

Finda a escravidão, derrocado o Império, vieram os senhores de engenho, tão bem retratados por Gilberto Freyre em seu “Casa Grande & Senzala”. Então, a figura do palácio foi substituída pela casa grande de fazenda, ao qual alpendre tinham acesso, além do capataz, apenas os escolhidos, os eleitos.

A industrialização advinda do pós-guerra não mudou usos e costumes. Os pioneiros desta era, quando não assumiam personalidade de senhor de engenho, eram como tal identificados pelos trabalhadores. Aos quais pouco importava os caminhos que o patrão trilhava para seus objetivos.

Mogi tem bem o retrato disso, no episódio de início, glória e fim da emblemática Mineração Geral do Brasil. A indústria, pioneira dos grandes empreendimentos por aqui, sobreviveu enquanto lhe teve abertas as portas dos cofres oficiais. Fechada a fonte, soçobrou em poucos meses, em roteiro não muito diferente daquele que marcou a hegemonia da Varig no transporte aéreo. Por obra do golpe de 1964, que colocou abaixo, por questões políticas, o império de Mário Wallace Simonsen, a Varig herdou o acervo da Panair do Brasil e voou em céu de brigadeiro enquanto, por favor político, não teve concorrência.

O foco de nosso reportagem de domingo, apresentando à Cidade a Praça Benedicto Laporte Vieira da Motta é, nesse cenário, uma grata notícia de que há braços remando no sentido inverso. Detentora da área, a Helbor Empreendimentos Imobiliários tornou público um pedaço de 12 mil2 e o equipou com serviços, de uso comum, nunca vistos nesta Cidade. Discreta, a empresa se esquivou de anunciar investimentos. Mas, não nos é difícil revelá-los parcialmente: corretores atuantes na praça local calculam, numa avaliação modesta, em R$ 1 mil/m2 naquela região. Ou seja: sem contar as benfeitorias, chão nu, avaliado em R$ 12 milhões, foi dado à Cidade.

Não é pouco: o grupo Helbor/HB Realty é, hoje, o maior contribuinte do IPTU em Mogi das Cruzes. Poderia fazer como a maioria e, usando este argumento, exigir a contrapartida do Município. Mas não, ousou ser diferente: fez o que não é sua obrigação, honrou seu histórico e deu, a Mogi, mais um motivo para se orgulhar de empresários de vanguarda.