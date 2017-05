Ex-presidiária volta a comercializar drogas

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Em 2015, Bruna Aparecida da Silva, de 28 anos, foi presa por tráfico de drogas na Rua Gumercindo Coelho, tradicional via do comércio de entorpecentes, onde ela reside com a família, no Jardim Universo. Ontem, no mesmo local, ela e um adolescente, de 17 anos, foram surpreendidos pelo tenente Carlos Eduardo, cabo C.Roberto e o pm Varela, do Comando de Força Patrulha, do 17ºBPM/M.

Com os acusados havia um maço de cigarros com 83 cápsulas de cocaína e crack, no total de 58,89 gramas, conforme pesagem feita no 2º DP, onde o delegado Victor Melo, o escrivão Cláudio André Pires e o agente José Gomes elaboraram o auto de prisão em flagrante em desfavor da acusada e sindicaram o adolescente. Com a dupla ainda foi apreendida a importância de R$ 378,00 da venda de drogas.

Ao falar a O Diário, Bruna disse que trabalha na empresa de um tio como carregadora de fardos de papel higiênico. Contou que que é viciada desde os 13 anos e está com 28.

“Hoje (ontem), eu tinha R$ 50,00 e fui procurar o menor para comprar um papelote”, explicou. Ao saber que a sua versão seria publicada no jornal, ela deu um grito e sorriu. “De novo, então a ‘Bruninha Surfistinha’ (o apelido dela) vai virar notícia”, disse. O menor infrator quis delatar onde haviam obtido as drogas para traficar, mas ela o advertiu: “Você é louco, quer o ‘comando’ atrás da gente”. Ela se referia à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital.