Ex-presidiária suspeita de gerenciar tráfico é detida

Continuando com as investigações, conforme pedido do Poder Judiciário ao delegado titular Argentino Coqueiro, já que em 13 de agosto último os policiais “Toninho”, Rogério Moura, Nilson Barbosa e Luiz Claro, do Distrito Central, prenderam a traficante Daniela de Barros na Travessa dos Cabritos, a equipe capturou na tarde desta segunda-feira (19) a proprietária da casa que servia como ponto de venda e consumo de entorpecentes, na via.

Araci Rodrigues, a “Boca Mucha”, de 54 anos, segundo os investigadores, já foi presa duas vezes por tráfico. Os policiais encontraram 3 cápsulas de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 175,00. Quatro usuários de drogas serviram como testemunhas do tráfico. O delegado assistente Benedito Henrique Righi Queiróz autuou a mulher em flagrante.