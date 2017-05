Ex-prefeito de Mogi vai se tornar comendador

Informação, Opiniao

O ex-prefeito de Mogi das Cruzes Antonio Carlos Machado Teixeira foi indicado ao Governo do Estado de Minas para receber a Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, a chamada “Comenda das Águas”, oferecida às pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a preservação do meio ambiente na região Sul do território mineiro. O nome do mogiano foi sugerido pela prefeita municipal de São Lourenço, Célio Shiguematsu Cavalcanti Freitas Limas (PR), que destacou os “relevantes serviços prestados por ele à comunidade sãolourenciana”. Machado reside há muito tempo em São Lourenço, onde ao lado da mulher, Sílvia, tem participado ativamente da vida social da Cidade, inclusive como integrante do Rotary Clube local. A entrega da Comenda Ambiental acontecerá no próximo dia 4 de junho, durante solenidade que deverá movimentar os principais municípios sul mineiros, cuja economia tem forte influência da presença das águas minerais, grande incentivo para o turismo. Idealizada pela escritora mineira Ivanise Junqueira Ferraz, a “Comenda das Águas”, entregue pela primeira vez em 2011, repercutiu tão positivamente entre a comunidade que acabou sendo encampada pelo Governo do Estado de Minas que, anualmente, faz a transferência simbólica da Capital para São Lourenço, tornando ao entrega do título ainda mais solene. “A Comenda Ambiental nos trouxe a oportunidade para o desenvolvimento de algo grandioso, que junta meio ambiente, turismo e cultura, de forma tal que transforma São Lourenço em polo nacional de preservação ambiental e de qualidade de vida”, diz Eugênio Ferraz, jornalista, escritor e chanceler da Comenda.

Posse

Será no próximo dia 15, segunda-feira, a posse do novo comando do Diretório Municipal do PT de Mogi das Cruzes. O sindicalista Alexandre Almeida assume o lugar do vereador Rodrigo Valverde na Presidência do partido para um mandato que irá até abril de 2019. O atual presidente, neste final de semana, esteve reunido com o professor Claudio Betzler, ex-candidato da oposição, buscando aparar arestas que sobraram da recente eleição e unificar o partido na Cidade.

Pancadão

Obteve mais de 4 mil visualizações e dezenas de compartilhamentos o vídeo postado no Facebook, que mostra uma perua Santa Fé atropelando um enorme vaso diante de uma residência da Avenida Hélio Borenstein, na Vila Oliveira. Observadores garantem que a ação parece ter sido proposital. Depois de atingir o objeto, no lado oposto à sua faixa de tráfego, e registrado por câmeras de segurança, o veículo continua em alta velocidade, via abaixo.

Terceira via

Ao fim de meses de discórdia e disputas judiciais entre a diretoria atual e proprietários descontentes, enfim a Associação dos Moradores do Real Park está próxima de um consenso. Nas conversas havidas desde que a comissão eleitoral foi escolhida, por força de uma decisão do Tribunal de Justiça, surgiu a chamada terceira via, com uma chapa integrada por nomes distantes das duas correntes. Entre estes estariam Marcelo Buti, Elcio Gouveia e Milton Sobrosa. Buti é o atual síndico do Condomínio Ancarroa, em Bertioga e tem grande experiência em gestão.

Balanço

O Itaquá Garden Shopping chegou aos primeiros 10 dias de funcionamento, na última sexta-feira, contabilizando a marca de 250 mil visitantes (30 mil somente nas quatro horas do primeiro dia), o que encheu de otimismo os empreendedores e comerciantes das cerca de 250 lojas e lanchonetes do novo centro de compras, que abriu suas portas sem dar muita bola à propalada crise econômica que afeta o País.

Cotidiano

Frase

A corrupção existe não apenas para se buscar privilégios, mas também para se obter a eficiência que não está legitimamente disponível, por exemplo, na concessão de licenças ou alvarás.









Ricardo Noblat, jornalista, comentando os fatores que travam o crescimento do País, no Blog do Noblat