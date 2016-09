Ex-detendo é preso por suspeita de tráfico de drogas

Comentários (0) Policia Like

Apesar de permanecer dois anos preso na Penitenciária de São Vicente, no Litoral Sul, por roubo que praticou numa praia de Santos no dia do seu aniversário, o mogiano Caio Vinicius Matos, mais conhecido como “Manu Cabeça”, de 21 anos, foi surpreendido nesta quinta-feira (8) pelos cabos Machado e Ribeiro, da 1ª Companhia do 17º BPM/M, na Rua Santa Isabel, na Vila Natal, no momento em que vendia buchas de maconha para um usuário de drogas, de 17 anos.

Em poder do acusado, a equipe da Polícia Militar encontrou uma porção de maconha e R$ 37,00. Caio e o adolescente foram levados ao Distrito Central. O delegado Daniel Miragaia autuou em flagrante o ex-detento por tráfico de drogas e sindicou o menor pelo porte de entorpecentes. “Eu sou apenas viciado, eu ia consumir a maconha, não iria vendê-la”, afirmou o criminoso. “Estou em tratamento para me livrar das drogas”, concluiu, antes de ser removido à Cadeia de Mogi. Nesta sexta-feira (9), “Manu Cabeça” vai participar da audiência de custódia, no Fórum de Mogi.