Ex-delegado seccional é absolvido pela Justiça

O juiz de Direito Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia, da 1ª Vara Criminal do Foro Distrital de Ferraz de Vasconcelos, declarou extinta a punibilidade e absolveu o ex-delegado seccional de Mogi das Cruzes, Carlos José Ramos da Silva, respectivamente, dos crimes de formação de quadrilha e falsidade ideológica. As acusações ao ex-seccional foram feitas durante o desenrolar da Operação Carta Branca, que investigava a participação de policiais num suposto esquema de venda de carteiras de habilitação na Região. A decisão da Justiça, tomada sob a alegação de falta de provas, ocorreu três meses antes da prescrição total das penas. “Eu esperava que a sentença saísse antes da prescrição para que fosse comprovada minha inocência perante minha família, meus filhos e meus amigos”, disse Carlos José, ao tomar conhecimento da decisão. O ex-seccional, que se aposentou no decorrer do processo iniciado em 2008, continua residindo em Mogi e pretende encaminhar uma cópia da sentença a todos os seus amigos mais próximos, em reconhecimento ao apoio que recebeu durante o período em que respondeu ao processo. Casé, como é conhecido contou com os serviços do escritório do advogado Maurimar Bosco Chiasso. A sentença do juiz Paulo de Almeida Chaves alcançou também outros policiais envolvidos no caso. Por formação de quadrilha, além de Carlos José, foi extinta a punibilidade de Claudinei Valdemar Galo, Adílson Albuquerque Mangueira, José Felix da Silva e Adalberto Felix Martins. Da acusação de falsidade ideológica, foram absolvidos Carlos José e Adílson Mangueira, sendo que José Felix da Silva foi condenado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de um salário mínimo. O réu poderá recorrer em liberdade.

Balança

A falta de balança para evitar o tráfego de caminhões com excesso de carga é registrada em outras estradas do Alto Tietê. Além da Mogi-Guararema, Mogi-Bertioga e a Mogi-Salesópolis são duas rodovias onde os abusos acontecem diariamente, sem nada para evitá-los. As vias já dão sinais de desgaste.

Novo site

A Rede Ipiranga, formada pelo Hospital Ipiranga de Mogi e Hospital e Maternidade Ipiranga, de Arujá, está lançando um novo site, com informações sobre serviços, convênios, especialidades médicas, tipos de exames realizados, horários de visitas e unidades avançadas. Pode ser acessado pelo endereço: www.hospitaisipiranga.com.br .





Responda rápido

O que o futuro prefeito de Mogi irá fazer com os moradores de rua da Cidade. As respostas dadas no domingo pouco convenceram.

Sem partido

O controverso tema “Escola Sem Partido” – levantado pelo advogado mogiano Miguel Vacico Nagib, que questiona a ideologização do ensino – será debatido no próximo dia 10, a partir das 14h30, na Escola Intertexto Redação e Pré-Vestibular, no Mogilar. Presentes, o sociólogo Thiago Cortês e o professor Malcon Clemenceau Lautenschläger Arriaga, da USP.

Cotidiano



Frase

A verdade não te ajuda a fazer muitos amigos, mas te ajuda a achar os amigos certos.

Chico Ornellas, jornalista de O Diário, no Facebook