Eventos apoiam projeto de lei que permite doulas em hospitais de Mogi

O movimento em apoio ao projeto de lei que tramita na Câmara de Mogi das Cruzes, com objetivo de permitir a presença das doulas nas maternidades e estabelecimentos hospitalares da Cidade durante o trabalho de parto e pós-parto – desde que solicitado pelas parturientes – conta este mês com duas atividades organizadas pelo Coletivo Materno Núcleo de Empoderamento.

A primeira é a exposição fotográfica “Doulando Mogi”, realizada pela jornalista Giovanna Balogh, que reúne 20 imagens retratando partos hospitalares e domiciliares, mostrando a emoção e importância do trabalho dessas profissionais. A mostra com entrada franca pode ser conferida até o próximo dia 10, no Espaço Cultural do Legislativo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas – exceto hoje devido ao feriado prolongado de Finados.

“A intenção é mobilizar os vereadores, pois esse projeto de lei, que está nas comissões desta Casa, é imprescindível para a Cidade. A ideia base é mobilizar a sociedade para que ele seja aprovado e também para que seja entendida a importância da doula”, explica o vereador Emerson Rong, autor do projeto.

Esclarecer os convidados, autoridades do poder executivo municipal e profissionais da saúde pública e privada da Cidade sobre a ocupação das doulas também é o objetivo do Coletivo Materno, formado por Karla Cavalcanti, Fabiana Guerra e Fabiana Nóbrega.

Para isso, elas organizam um evento de encerramento da exposição, que contará com a participação de profissionais de assistência ao parto, médico obstetra, pediatra neonatologista e obstetriz que atuam em instituições públicas e privadas de saúde juntamente com as doulas, além de representantes da Associação das Doulas do Estado de São Paulo (ADOPS).

As palestras serão comandadas pelo obstetra Jorge Kuhn e pela pediatra neonatologista Marcia Dias Zani. A programação acontecerá das 8h30 às 12 horas, no auditório da Câmara Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico). Mais informações: 4798-9500.