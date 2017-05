Evento une bazar e atrações culturais em Mogi

QUADRO DESTAQUE

Larissa Rodrigues

Especial para O Diário

Promover e difundir o consumo consciente, além de trazer para Mogi das Cruzes preços acessíveis aos consumidores, foi o que levou as amigas – e donas de brechós – Mayra Leão e Nayara Carvalho a idealizarem um bazar. Elas fizeram pesquisas, com o objetivo de encontrar outros comércios do tipo na Cidade, formaram um coletivo e assim nasceu o Garimpagem, que dá nome ao grupo e também ao evento que acontece amanhã, a partir das 13 horas, no Casarão da Mariquinha. Na feira mista, o público poderá não só encontrar roupas, sapatos e acessórios, mas também comidas, bebidas, atrações culturais e musicais.

Foi em um bazar em São Paulo que Nayara descobriu outros comerciantes do Município. “Nesse evento eu conheci dois mogianos que também tinham brechó. E pesquisando descobri que a maioria das lojas deste tipo aqui na Cidade é online. Eu e a Mayra formamos o coletivo, para conseguir trazer bons preços às pessoas daqui”, contou ela que há seis meses é dona do Manto, ao lado da irmã, Yasmin Oliveira.

Mayra, que comanda o Da Carochinha Brechó, acredita que o Garimpagem também seja importante para desmistificar a compra de roupas usadas. “Muita gente entra na minha loja e nem acredita que é um brechó, as roupas são higienizadas, além de terem uma pegada mais de moda e com preços muito bons”, afirma. Há dois anos no ramo, ela já percebeu um aumento no número de clientes e, com isso, a conscientização dos consumidores.

Estarão ainda no Garimpagem os brechós Arsenic, Heart of Gold, Lavanderia Brechó, Street Flowers e Supreme Bitch. As vendas artesanais ficarão por conta do Artesanato Espelhado; Te Fiz Poesia, que produz acessórios; Espaço Salus, que conta com cosméticos naturais, aurículo e tambores xamânicos; e a Sonora camisetas.

As comidas e bebidas ficam por conta da Dona Tanita Doces, Doce Trio, Maria Moranga Quirin-Mã (comidas veganas), Delícias Caseiras Tapioca e Cia, Vaca Vegana e o próprio Casarão da Mariquinha. O público poderá aproveitar a meditação com tambores xamânicos e uma oficina de arte circense. Leonardo Marcílio, que é dono de um dos brechós, irá ainda discotecar durante o evento.

O Casarão da Mariquinha fica na Rua Alfredo Cardoso, 2, no Centro.