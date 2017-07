Evento no Galpão estimula a arte circense

Caderno A - Capa

O Galpão Arthur Netto será sede de um evento muito especial nesta quarta-feira, às 20 horas. A 1ª Mostra de Circo irá reunir 45 alunos de cinco escolas de circo de Mogi das Cruzes. O evento tem por objetivo estimular a prática das artes circenses entre crianças e adolescentes.

Idealizado pela oficina livre de prática circense do próprio Galpão Arthur Netto, que segue sob a orientação há mais de cinco anos do educador de circo Fabrício Guimarães.

“Pretendemos mostrar a importância de colocar a criança e o adolescente como protagonista das atividades circenses, assim como valorizar o circo como uma atividade artística, social e cultural”, destaca Fabrício.

O evento, além de trazer apresentações e números com alunos que praticam o circo no Galpão, contará ainda com a participação de alunos que praticam o circo no Colégio Ienec, Colégio Saber, Instituto Ana de Moura e Centro Comunitário Madre Esperança.

A entrada para o evento tem como valor mínimo sugerido R$ 5,00 e toda renda será revertida para manter as atividades artísticas desenvolvidas pelo Galpão Arthur Netto, localizado à Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, no Jardim Santista. Para mais informações entrar em contato pelo telefone 3433 9841 e e-mail galpaoarthurnetto@uol.com.br.