Evento musical apresenta 5 bandas autorais no Campus 6 Rock Bar

A Gaslight Music apresenta, pela primeira vez em Mogi das Cruzes, a banda Mudhill, formada por Zeek Underwood (Shed, Reffer, Ludovic, Fire Driven e Single Parents), Ali Zaher (Reffer, Gagged e Eletrofan) e Rodrigo Montorso (Voltera). O show será no próximo sábado, no Campus 6 Rock Bar, a partir das 18h30. Com fortes influências do Grunge e Rock Alternativo, a banda conta com dois EPs e um full lenght recém lançado – Expectations. A entrada custa R$ 10,00.

Outras 4 bandas de Mogi e região farão parte desse evento, que acontece no Campus 6 Rock Bar: Os Invalvuláveis (Suzano), Refúgio (Mogi das Cruzes), Bruxos Modernos (Mogi das Cruzes) e Fiusa (Itaquaquecetuba).

“Em novembro de 2016 organizamos um show no mesmo bar com bandas da região e a parceria deu tão certo que voltará a se repetir neste evento, iniciando, a todo vapor, um ano que promete muito em termos de realizações na cidade”, afirma o produtor Emerson Utida.

Idealizada com o intuito de promover eventos apoiando sempre as bandas autorais regionais/nacionais e promover o acesso de bandas independentes a novos públicos de diversas vertentes musicais, a Gaslight Music terá sua edição de abertura do ano de 2017 no sábado, dia 28/01, no Campus 6 Rock Bar, no Mogilar. Ingressos já estão à venda no local.