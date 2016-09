Evento discute o tema Escola Sem Partido

Comentários (0) Cidades Like

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, discutindo e refletindo sobre temas controversos e atuais, a Intertexto Redação e Pré-Vestibular realizará um debate, neste sábado, das 14h30 às 17h30, com o tema Escola sem Partido.

O evento contará com a presença de debatedores como o sociólogo Thiago Cortês, consultor político e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, que aderiu ao movimento Escola Sem Partido em 2014 e, desde então, tem sido militante da causa no Estado; o professor Malcon Clemenceau Lautenschläger Arriaga, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Educação, Linguagem e Arte pela Universidade de Campinas e graduado em História pela USP, que também é palestrante nas áreas de História, Sociologia e Análise do Mundo e do Brasil Contemporâneo.

Para participar do evento, que tem entrada, pede-se a doação de um quilo de alimento não-perecível ou um pacote de fralda geriátrica. Os donativos serão encaminhados a entidades assistenciais de Mogi e a famílias necessitadas.





As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas na Intertexto Pré-Vestibular, localizada na Rua Dr. Deodato Wertheimer, 941, no Mogilar. Mais informações pelo telefone é 3374-2077.