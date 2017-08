Europeu detido em Mogi aguarda deportação para República Eslocava

Policia

O morador de rua Andrej Licko, que completou 33 anos no último dia 5, foi detido nesta quarta-feira (23) no Terminal Rodoviário por agir de forma suspeita próximo a dois caixas eletrônicos e lojas no local. A equipe formada pelos guardas municipais De Paula, R. Almeida, Gabi e Breno o apresentou ao delegado titular Argentino da Silva Coqueiro e ao investigador chefe Luiz Roberto Bourg de Melo, do Distrito Central. Em contado com a Polícia Federal, na Capital, foi descoberto que Andrej Licko aguarda em liberdade o processo de deportação para a sua terra natal: República Eslovaca, país da Europa Central.

Com uma pesquisa mais fundamentada, a autoridade apurou que o morador de rua chegou ao Brasil no início de outubro de 2014, sendo preso por tráfico internacional ao tentar embarcar de volta à Eslovaca com drogas.

“Ele foi condenado a 4 anos e 10 meses e cumpriu a pena na Penitenciária de Itaí, no Interior de São Paulo, de onde saiu em abril de 2017”, detalhou o delegado Argentino Coqueiro.

Ele esclareceu ainda após levantamentos realizados com o policial Bourg que ‘Andrej já esteve internado em uma clínica em Avaré, depois ficou vagando, mas já passou por São José dos Campos, Jacareí e agora, está em Mogi”.

Ainda de acordo com o titular do Distrito Central, “ele (Andrej) não pode ficar preso, portanto, conversei com o guarda municipal De Paula que vai levá-lo para um abrigo da Prefeitura de Mogi, porém ele está livre e se quiser ir embora pode ir”.

Ao ser detido e removido inicialmente ao Centro Pop, da Prefeitura local, onde se alimentou, o morador Andrej resolveu ficar calado. O guarda R. Almeida chegou a conversar com ele em inglês, mas apesar de saber o idioma, optou em manter o silêncio.