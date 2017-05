‘Eu não renunciarei’, diz Michel Temer durante pronunciamento

DESTAQUE

NATAN LIRA

O presidente Michel Temer (PMDB) diz que não renunciará ao cargo, na tarde desta quinta-feira (18), diferente do que chegou a ser divulgado pelo jornalista Ricardo Noblat, do jornal O Globo. Durante pronunciamento oficial em Brasília, Temer alegou ter falado só nesta tarde porque esperava receber os documentos da delação premiada do grupo JBS. Ele afirmou ainda não ter comprado o silêncio de ninguém. “Eu não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público ou foro privilegiado […]. Não renunciarei e todas as informações serão explicadas na investigação do STF”, enfatizou.

O presidente destacou que não pode desperdiçar “todos os avanços” de sua gestão. “O meu governo viveu nesta semana o seu melhor e pior momento”, referindo a queda na inflação, aos números do Caged que mostraram uma pequena retomada na geração de empregos e a delação premiada.

O pronunciamento ocorre no dia seguinte a delação premiada do Grupo JBS, em que Temer é gravado dando aval ao sócio da empresa, Joesley para que ele mantenha o pagamento de uma mesada ao deputado afastado, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e ao operador Lúcio Funaro, presos pela Operação Lava Jato, para que não façam delação. Diante da informação, Temer teria incentivado: “Tem que manter isso, viu?”.

Além disso, Temer teria indicado o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para resolver um assunto da J&F (holding que controla a JBS). Loures, posteriormente, teria filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil enviados por Joesley.