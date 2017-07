Estupro e tráfico de drogas registram aumento no primeiro semestre em Mogi

DESTAQUE

NATAN LIRA

Mogi das Cruzes fecha o primeiro semestre de 2016 com dados alarmantes em relação ao estupro. A Cidade registrou 68 casos de janeiro a junho deste ano, valor 300% maior do que os 17 registros em igual período de 2016 e 70% acima dos 40 marcados em todo o ano passado. Do total deste semestre, 28 vítimas foram pessoas vulneráveis (crianças e deficientes). A segunda maior alta no Município foi representada pelo tráfico de entorpecentes, responsável por um crescimento de 45,67% (208 – 303), em mesmo intervalo de tempo do ano passado. Na outra ponta, a maior redução na temporada foram os homicídios culposos (sem intenção) por acidente de trânsito, que caiu de 307 para 329 (-47,61%). Os dados são da estatística criminal da Secretaria do Estado de Saúde (SSP).

Os homicídios dolosos (com intenção) também tiveram retração na comparação do último semestre, o mesmo período do ano passado, de 16 para 11 ocorrências do tipo. Consequentemente, o número de vítimas também reduziu de 16 para 12. As tentativas de homicídio também retraíram 30,76% em igual intervalo de tempo, de 26 para 18. No entanto, as lesões corporais dolosas (com intenção) apresentaram aumento de 317 para 387 casos (+22). O mesmo ocorreu com os ferimentos no trânsito. As vítimas passaram de 307 para 329 (+7,16). Mogi não teve nenhum roubo seguido de morte (latrocínio) de janeiro a junho, e em todo o ano passado houve apenas um registro do tipo.

Os roubos em geral também cresceram 8,39% de janeiro a junho de 2017 em relação ao mesmo espaço de tempo de 2016, foram 655 contra 710 registros policiais. Na contramão, os furtos apresentaram uma pequena redução, de 1514 para 1490 casos, o que representa -1,58%. O mesmo padrão aconteceu com os veículos. Os roubos aumentaram 21% (de 105 para 128) e os furtos diminuíram de 1514 para 1490.

As apreensões e o porte ilegal de armas reduziram em Mogi. Os números registrados em boletins de ocorrência da Cidade no último semestre foram 64 e 15, respectivamente. Em todo o ano de 2016, as ocorrências desta natureza marcaram 151 e 40.

Apesar do aumento de umas ocorrências e diminuição em outras, o número de inquéritos instaurados foi maior em 1,33% de janeiro a junho e passou de 2321 em 2016 para 2352 neste ano, com 955 prisões efetuadas.

Na região, o destaque foi para o número de estupros. Com os dados da SSP é possível dizer que a cada dia uma pessoa é estuprada na Região do Alto Tietê. A maioria das ocorrências (64%) aconteceu em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano (Veja no quadro os números das principais ocorrências nas 10 cidades da Região).

DADOS DA CRIMINALIDADE NO PRIMEIRO SEMESTRE NO ALTO TIETÊ Cidades Estupro Hom. doloso Roubos e furtos Roubo de Cargas Arujá 21 5 524 44 Biritiba 13 0 28 1 Ferraz 39 6 1172 17 Guararema 9 0 117 3 Itaquaquecetuba 80 18 2187 51 Mogi 68 11 2200 18 Poá 23 6 1051 16 Salesópolis 0 0 51 0 Santa Isabel 12 5 386 20 Suzano 55 15 2468 61 Fonte: Secretaria do Estado de Segurança Pública (SSP)