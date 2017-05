Estudo visa contratar mais professores para a Rede Municipal de Mogi

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Um estudo para a contratação de professores temporários na Rede Municipal de Educação está próximo de ser concluído na Prefeitura. Adotada por outras cidades brasileiras nesse período de controle de gastos, a medida deverá desonerar a folha de pagamento e agilizar as substituições de educadores em licenças breves.

Em 2004, a Pasta adotou uma alternativa semelhante que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado, e abandonada posteriormente. A modalidade de contrato foi divulgada pela secretária de Educação, a professora Juliana Guedes, ontem, quando ela admitiu problemas na substituição de um professor efetivo na escola Mário Portes, em Jundiapeba, mas descartou a falta de profissionais no sistema municipal, que possui 1.393 e 45.282 alunos em creches e escolas. Na sessão da Câmara de terça-feira última, o vereador Mauro Araújo (PMDB), líder do prefeito, pediu agilidade na contratação de substitutos.

“Nós tivemos problemas com uma vaga, que não foi preenchida por desistência da professora que estava em vias de ser contratada. Mas, em nenhum momento, essa sala de aula, ou alguma outra, ficou sem aulas porque temos coordenadores em todas as escolas, além de estagiários”, garantiu Juliana. Ela desconhece a informação dada por Araújo, de que estaria faltando professor no Cempre Benedito Ferreira Lopes, na Vila Cléo. “Tivemos problema no local apenas no ano passado”, ponderou.

Já a contratação temporária está prestes a ser praticada. “Durante o ano, quando os concursados já estão em uma escola, temos certa dificuldade em fazer as substituições. Além disso, a medida irá desonerar a folha”. Isso porque quando a Secretaria convoca um professor concursado para uma substituição, no modelo atual, ele precisa ser efetivado. Para não ampliar a grade de educadores, a alternativa é oferecer essas vagas a professores com a carga incompleta, que passam a responder por dois períodos de aula.

As atribuições de aulas para repor as vagas abertas durante licenças médicas e por outros motivos acontecem às terças e sextas-feiras. Neste mês, há 17 educadores em licenças curtas.

A expectativa da secretária é adotar o contrato temporário nas próximas semanas. Estão sendo concluídos os detalhes de como isso irá acontecer. Mas, adianta a secretária, deverão ter prioridade os professores concursados, ainda à espera da efetivação. “Logo, teremos essas informações”, acrescentou.

Cidades como a Capital, São Paulo, adotaram nesse ano o modelo para desonerar a folha de pagamento. “É uma alternativa diante do momento econômico, que obriga a diminuição dos custos públicos”, encerra Juliana.

Com 45.282 mogianos atendidos na rede de creches e no Ensino Fundamental, a Secretaria Municipal de Saúde cuida da ampliação de escolas em regiões onde a oferta de vagas precisa de ampliação. Em agosto próximo, deverá ser inaugurada a terceira escola municipal no Jardim Aracy, que receberá estudantes do próprio Bairro e do Residencial Itapeti, com capacidade para 110 estudantes.









Nos próximos meses, deverão ser finalizados os processos para construção de três estabelecimentos, dois em Jundiapeba e um no Jardim Universo, regiões onde a demanda por educação básica é maior. A expectativa é licitar e iniciar as construções a tempo para, quem sabe, iniciar o ano letivo de 2019 com os três novos endereços. Os projetos seguirão os que têm adaptado e modernizado as creches e escolas da Cidade.

Hoje, a rede possui 1.668 classes, incluindo as especiais e as de reforço, e 1.393 professores. São 35.257 alunos em escolas e 12.025 crianças atendidas em creches. A média de alunos por sala é de 35 nos anos finais e 32 nos iniciais. Em escolas mais antigas, no entanto, esse total é diferenciado por causa do tamanho das salas, segundo a secretária Juliana Guedes, de Educação.

Tecnologia

Nas próximas semanas, o governo municipal deverá lançar o Sistema de Gestão Educacional que irá favorecer a participação dos pais na rotina dos filhos matriculados na rede pública, com a inclusão de recursos tecnológicos para promover a interação entre o educador e o responsável pela criança.