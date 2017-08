Estudo mostra aumento de 100% nas construções em parte da Serra do Itapeti

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

De 2010 a 2015, o número de construções nos 2,3 mil hectares da denominada zona de amortecimento, no entorno do Parque Municipal Francisco Afonso Mello, na Serra do Itapeti, aumentou em 100%. Isso é o que mostra o estudo Caminhos do Itapeti realizado por pesquisadores e estudantes da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), apresentado ontem em um dos prédios da instituição de ensino.

A metodologia utilizada para obter este resultado foi uma entrevista aos 381 residentes nas 105 casas existentes no perímetro. O estudo apontou ainda que 90% dos moradores chegaram na Serra há três anos. Este é um dado preocupante quando relacionado a uma região no perímetro de proteção da reserva ambiental, explicou a bióloga Maria Santina de Castro Morini, coordenadora da pesquisa.

“Se cada vez mais entrar novos moradores, trazendo com isso lixo e toda a problemática da vida urbana, o que vai ficar protegido? Se tem moradores ali, todo e qualquer impacto ficará no local, inclusive existem os problemas de cachorros e gatos que são trazidos e abandonados na mata e representam uma ameaça às espécies preservadas no parque”, ressalta Maria.

Os entrevistados foram questionados também sobre quais os problemas que eles vivenciam no local. A maior parte apontou para o lixo 23%, seguido pelas queimadas 22%, o desmatamento 13%, má conservação de estradas 10%, a fiscalização das áreas 5%, a falta de segurança 4% e, por último, a caça e o abandono de animais domésticos 4%. “É possível perceber que a maioria dessas respostas é de problemas enfrentados pela população da zona urbana. O que mostra uma ameaça à zona de amortecimento com esta “reurbanização”, enfatizou a pesquisadora.

Também foram apresentados os resultados do mapeamento de imagens colhidas via satélite. A área antropizada – espaços ocupados por casas e terrenos com fins domésticos – aumentou 71,5% entre 2010 e 2015. “O que nos preocupa não é tanto a área, já que não compreende um espaço tão grande, mas sim o ritmo. Isso faz com que tenhamos uma projeção de adensamento bastante preocupante para os próximos cinco anos, e isso não é adequado para uma área que deve ser protegida”, pontuou Ricardo Sartorello, doutor em Geografia Física pela USP. (Veja quadro com demais resultados).

O secretário Municipal de Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, disse que a Pasta vai se debruçar sobre o estudo, e relutou em afirmar se as construções eram irregulares ou não. “Eu tenho que pegar as áreas e analisar cada uma, porque depende se são áreas particulares invadidas, se há alguma invasão em andamento. Os casos demandam um estudo”, pontuou.

A pesquisa “Caminhos do Itapeti” é um projeto da UMC financiado por um edital de R$ 30 mil da SOS Mata Atlântica – e com apoio do Instituto de Educação Ambiental Suinã e Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa (Faep). Além de Maria Santina e Ricardo Sartorello, integram a equipe de estudo os professores Moacir Wuo e Renata Scabbia, as estudantes Camila Silva e Jéssica Ferreira, mestrandas em Políticas Públicas e Fernando Reis, graduando em Ciências Biológicas.

Os resultados passam por um refinamento e serão apresentados em um livro previsto para publicação em outubro deste ano.









MUDANÇA NA SERRA DO ITAPETI DURANTE CINCO ANOS Classes Área em ha em 2010 Crescimento em % em 5 anos Floresta 1462 5,4 Campos 411 -28,3 Agricultura 17 -28,6 Silvicultura 471 4,6 Corpos d’água 6 50 Solo Exposto 4 150 Antropizado 17 71,4 Fonte: Estudo Caminhos do Itapeti

APA

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, Daniel Teixeira de Lima, esteve ontem com o secretário adjunto da mesma pasta na esfera estadual para tratar, entre outros assuntos, do processo que pode transformar a Serra do Itapeti em Área de Proteção Ambiental (APA). O processo foi desarquivado na última quinta-feira após quatro anos do protocolo inicial da Administração Municipal a fim de criar Unidades de Proteção Ambiental na Serra do Itapeti. Segundo Lima, agora a Fundação Florestal faz alguns ajustes no projeto, que foram solicitadas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). “Agora a gente percebe que está havendo uma vontade por parte do Estado, mas algumas etapas não têm como colocarmos prazo, então ainda não tem data para a aprovação”, explicou.

Para a coordenadora do estudo Caminhos do Itapeti, a bióloga Maria Santina de Castro Morini a transformação da Serra do Itapeti em uma APA é tão urgente quanto a orientação da população que lá reside. “Esses moradores se intitularam, e a gente tem certeza, que eles são guardiões daquele lugar, mas é preciso uma política pública mais eficiente na fiscalização”, enfatiza.