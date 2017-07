Estudo do TCE aponta irregularidades na saúde e educação da Região

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Análise realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) fiscalizou três hospitais e seis escolas do Alto Tietê a fim de analisar o atendimento oferecido e a qualidade da merenda, respectivamente. O maior problema trazido pelo relatório refere-se às unidades de ensino sem alvará de funcionamento ou vencido, emitido pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Os dados foram divulgados ontem na sétima reunião do Ciclo de Debates com Gestores Públicos e Lideranças Políticas, que teve como base o estudo feito a partir de fiscalizações realizadas pelo Tribunal no ano passado e as conclusões do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (2015) do TCESP.

No Hospital Luzia de Pinho Melo, uma das unidades verificadas, o relatório final apontou como negativas as condições de salas de espera, com cadeiras antigas, televisor desligado, sem ar-condicionado e infiltrações no teto. Nas condições físicas, foi destacada a falta de banheiro para pessoas portadoras de necessidades especiais, o trinco da porta do banheiro feminino quebrado, além das más condições de assepsia (odor forte e urina), também na ala masculina. Além disso, o estudo pontuou a cobrança no estacionamento da unidade realizado por empresa terceirizada. A última questão sobre o Luzia relatada na fiscalização foi o fato de o controle de frequência de médicos, enfermeiros e funcionários não estar disponível aos pacientes.

Outra unidade de saúde que serviu de base para o levantamento foi o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do Jardim Santista, também em Mogi. As considerações acerca da unidade foram relacionadas ao controle de jornada dos médicos e enfermeiros que não estavam em locais disponíveis ao público e à ausência da farmacêutica responsável durante a visita.

A inspeção analisou ainda o Hospital Geral Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Os pacientes da unidade relataram o número reduzido de médicos, o que a equipe do TCE constatou na visita. Após 30 minutos da chegada no local, quatro pessoas saíram sem atendimento pois os médicos estavam envolvidos em emergência trazida pelo Samu.

Merenda

A Escola Estadual Doutor Washington Luiz Pereira de Souza, em Arujá recebeu a avaliação do TCE, que apontou a falta de nutricionista para conferir os alimentos recebidos e durante o preparo das refeições, e ainda mostrou que a empresa vencedora da licitação não é a que entrega os alimentos. “Fornecedores constatados por meio de nota fiscal: fenix ind e com de alimentos ltda., JBS S.A, comercio de hortifruti cheiro verde e freskito – produtos alimentícios”, constou no relatório. Além disso, o refeitório não tem capacidade para receber os alunos. São 72 vagas para 520 estudantes no período da manhã, 390 à tarde e 263 à noite. A merenda fornecida no dia da vistoria também não condiz com a apresentada no cardápio. Por fim, a escola não possui alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros dentro do prazo de validade, bem como o da Vigilância Sanitária.

Em Biritiba Mirim, a Emef Prof. João Cardoso de Siqueira foi alvo do estudo. O órgão apontou que a fornecedora de merenda não é a vencedora do certame, há falta de refeitório e a alimentação oferecida diverge do cardápio elaborado pela nutricionista. Os alvarás do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, assim como a desinsetização e desratização estão fora do prazo.

Itaquaquecetuba teve duas escolas avaliadas – a E.M. João Geraldo dos Santos e a E.E. Profª Edina Alvares Barbosa, que apresentaram os mesmos problemas: falta de nutricionista para conferir os alimentos e auxiliar durante o preparo, merenda fora da programação do cardápio e alvará dos Bombeiros e Vigilância Sanitária vencidos.

A E.E. Nancy Cristina em Poá repetiu os problemas da maioria da Região. O fornecimento da merenda por empresa diferente da vencedora do processo licitatório e a falta dos alvarás de funcionamento da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros.









Na E.E. Antonio Rodrigues de Almeida, em Suzano, falta nutricionista para conferir os alimentos e participar do preparo e os alvarás também estão vencidos.