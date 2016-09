Estudantes debatem propostas de solução para crise nacional

Comentários (0) Informação Like

A crise política brasileira será o mote principal de um fórum de debates que acontece hoje, no Colégio São Marcos. Pelo terceiro ano consecutivo, alunos da instituição de ensino foram preparados para discutir os seguintes temas: impeachment, reforma fiscal, reforma da legislação trabalhista, reforma da Previdência, privatização da Petrobrás e reforma política. O III Simula Mogi é produzido pelo Colégio São Marcos como uma ferramenta pedagógica de grande importância para a formação política dos jovens estudantes. Após meses de estudos, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e Médio assumem a responsabilidade de representar os mais variados partidos políticos e movimentos sociais de forma fidedigna em debates que englobam questões econômicas, políticas e sociais, num evento que – os organizadores ressaltam – não terá a participação de políticos. As discussões serão especialmente interessantes, já que os estudantes estarão devidamente preparados para vivenciar e debater as diferentes facetas de cada um dos temas, fugindo, obviamente, do maniqueísmo ou do ranço ideológico único que costuma cercar certas questões na área da Educação. Além da prática disciplinar, que articula conteúdos de história, geografia, sociologia e filosofia na análise dos temas tratados durante o debate, “o protagonismo estudantil permite que os estudantes enxerguem o mundo, mesmo que, momentamente, pelo prisma das mais variadas ideologias e, a partir da sua própria experiência, sigam, gradativamente construindo a sua perspectiva do cenário político”, afirmam os organizadores. O III Simula Mogi acontece entre às 14 e 20 horas de hoje, na sede do Colégio São Marcos, na Vila Oliveira.

Na rua

A busca de políticas públicas para atender às pessoas em situação de rua de Mogi das Cruzes será debatida hoje, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal, durante audiência pública promovida pelo vereador Iduigues Ferreira Martins (PT). O evento terá a presença do deputado federal Nilto Tatto (PT), autor de projeto de lei relacionado ao tema, além de pessoas ligadas a entidades de defesa dos direitos dos moradores de rua.

Homenagem

A Câmara de Mogi aprovou projeto de autoria do prefeito Marco Bertaiolli (PSD) que dá o nome do ex-prefeito Waldemar Costa Filho à nova via que liga as avenidas Yoshiteru Onishi e Antonio de Almeida, no Mogilar, a qual deverá ser estendida até o novo trevo da Avenida Francisco Rodrigues Filho, no caminho para César de Souza. A via será inaugurada amanhã, às 10 horas.





Expectativa

A pergunta que não quer calar: o ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR) irá comparecer à inauguração do trecho inicial da avenida que levará o nome de seu pai? No evento de reinauguração da galeria de ex-prefeitos da Prefeitura de Mogi, a família de Waldemar Costa Filho foi representada por Paulo Marcelo, neto do ex-prefeito, e Tadeu Candelária, presidente do PR.

Bons ventos

Em entrevista ao Helbor News, informativo da Helbor Empreendimentos, o vice-presidente executivo da recém-criada Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Renato Ventura, dá uma injeção de otimismo em relação ao mercado. “A expectativa é positiva. A economia do País vai melhorar e, consequentemente, a situação do setor imobiliário também. A demanda é sólida e o ciclo de lançamentos – hoje em baixa – irá se reverter em breve”, afirmou ele, lembrando que “agora é um bom momento para comprar, já que há ótimas oportunidades disponíveis”.

Cotidiano



Frase

Vencer na política não é tudo. É a única coisa.

Richard Nixon (1913-1994) foi o 37º presidente dos Estados Unidos e o único a renunciar ao mandato, após o escândalo de Watergate