Estudantes da região têm desconto no vestibular da Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com inscrições abertas para a isenção da taxa do vestibular 2017. O benefício é válido aos 21.951 estudantes do Alto Tietê matriculados na 3ª série do Ensino Médio da rede estadual – regular ou da Educação de Jovens e Adultos. Neste ano, o valor integral é de R$ 170,00, com desconto passa para R$ 42,50. O cadastro de alunos da rede pública e as inscrições para o público geral começaram nesta segunda-feira (12) e seguem até 10 de outubro no endereço www.vunesp.br.

A primeira fase da prova está marcada para 13 de novembro. Além da redução na taxa da prova, estudantes da rede também podem participar do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Assim, das 7.365 vagas distribuídas em 173 cursos de graduação no próximo semestre, 45% (ou 3.341 vagas) são destinados àqueles que fizeram todo o Ensino Médio regular ou EJA em escolas públicas.





Na seleção de 2015, a Unesp foi a “preferida” dos vestibulandos das escolas da Secretaria da Educação com destaque para os cursos de Engenharia, Matemática e Pedagogia. A lista também incluiu instituições fora do eixo Rio-São Paulo como a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Plataforma revisa conteúdo da prova

Para reforçar o estudo fora das salas de aula, a Secretaria mantém no ar – 24 horas por dia – a plataforma Cursinho Pré-Universitário. Criado pela Escola Virtual de Programas Educacionais, o espaço reúne provas das universidades paulistas, entre elas a Unesp. O espaço oferece questões de edições anteriores e simulados. O vestibulando também tem a chance de revisar o conteúdo e receber um diagnóstico de desempenho.