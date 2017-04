Estudantes criticam debate ‘de direita’ na UMC

Cidades

NATAN LIRA

Um grupo formado por alunos dos cursos de Jornalismo e Direito da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) procurou a reportagem de O Diário para reclamar do evento ‘Vamos Falar Sobre’, que será realizado no próximo dia 2 no Campus mogiano. Os estudantes consideram o debate como desrespeitoso porque foram convidados apenas personalidades de extrema direita. “Achei irresponsabilidade por parte da UMC aceitar uma palestra com um movimento tão prejudicial aos diretos do cidadão”, disse o estudante Diogo de Carvalho Leal, de 19 anos, se referindo o líder do Movimento Brasil Livre Kim Kataguiri, um dos convidados da noite.

Alguns dos estudantes apontam que essa é uma forma de a universidade disseminar pensamentos mais conservadores e de cunho político. Este é o caso da aluna do quinto semestre de Direito, Isabelle Caroline Capelli Braga, de 20 anos. “A partir do momento que a universidade não abre suas portas para movimentos sociais, mas abre para um movimento de extrema direita, isso reflete o verdadeiro pensamento da instituição”, enfatiza.

O estudante de Jornalismo João Victor de Mari, de 20 anos, diz ter feito contato com o organizador do evento a fim de sugerir a participação de convidados de outros partidos, para enriquecer o debate. “Ele disse que não teria como mexer no formato do programa, e que a oposição poderia se manifestar da plateia. Acredito que um evento desse formato não é o ideal porque descarta a pluralidade de escolhas dos alunos”, pontua Mari.

O organizador do evento e estudante do terceiro semestre de Publicidade e Propaganda da UMC, Felipe Ferreira da Silva, de 18 anos, explicou que já mantém contato com Kim Kataguiri e o youtuber Arthur, do Mamãe falei, por isso os convidou para a primeira edição do evento. “Geralmente só fazem um debate com pessoas de esquerda. Eu acho que os convidados vão chamam atenção para assuntos de interesse social, tendo em vista o cenário político de agora” enfatizou.

A UMC informou que não é organizadora do evento, apenas alugou o Teatro Manoel Bezerra de Melo. E ressaltou que a iniciativa não possui nenhuma ligação com os cursos da UMC.