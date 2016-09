Estudantes apresentam propostas para a comunidade

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

LUCAS MELONI

Os 55 grêmios escolares de Mogi das Cruzes têm até novembro para elaborar e apresentar projetos de impacto social às comunidades no entorno das escolas estaduais da Cidade. Os representantes dos grupos que apresentarem as melhores ideias serão eleitos aos cargos simbólicos de prefeito e vice-prefeito jovem.

O anúncio foi feito ontem pela manhã, durante o II Encontro dos Grêmios Estudantis de Mogi, ocorrido no Teatro Vasques, na região central. O evento, organizado pelo Conselho Municipal da Juventude, reuniu estudantes, professores e blogueiros jovens com destaque na internet, como Kelvin Freitas, do canal Revisão no Youtube, Thaís Lira, do blog Ponto de Lira, e Francisco Parente, do canal Não Sei Opinar. Eles têm milhares de seguidores nas mídias sociais e vieram a Mogi a convite do Conselho.





“Este é o segundo encontro dos grêmios na Cidade. O Conselho idealizou este evento para lançar um programa de vivência na gestão pública, criando o prefeito e vice-prefeito jovem, para que eles pudessem viver como é a estrutura administrativa por um dia. Na primeira edição, os escolhidos eram pelo número de envio de projetos. Agora, a ideia é que os grêmios sugiram projetos de impacto social nas suas comunidades escolares e além dos muros usando as mídias sociais para comunicar as propostas em busca de apoio e mais engajamento. A próxima etapa é para que os grêmios comecem a elaborar esses planos e o Conselho fará a fiscalização das ideias pelas redes sociais”, afirmou Alessandra Monteiro, presidente do Conselho.

O anúncio dos dois melhores projetos acontecerá no Festival da Juventude, em data e local ainda a serem definidos. O prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) esteve no encontro e disse que, nesta edição, a Prefeitura auxiliará o Conselho na realização do evento. “Este ano, a Prefeitura patrocinará a realização do Festival. Vamos organizar juntos este grande encontro onde poderemos colocar ao mesmo tempo música, cultura e a escolha do prefeito e vice-prefeito 2017. Com isso, a gente permite com que os jovens tomem contato com a Cidade, além disso, nós temos de aprender com os mais novos”, explicou.

As ideias podem contemplar diferentes assuntos, como melhoria em infraestrutura, ampliação de serviços sociais ou sugestões de projetos que integrem as comunidades e as escolas.

O Conselho da Juventude foi criado em abril de 2015 com a proposta de elaborar o Plano Municipal da Juventude, o que já aconteceu. O objetivo do colegiado agora é fortificar os grêmios da Cidade.

A dirigente regional de ensino de Mogi, Rosania Morales Morroni, aproveitou a reunião para falar sobre a liberdade que os grêmios, na atualidade, têm para discutir ideias e propôr soluções, o que ela, no Ensino Médio, não podia fazer por causa da repressão militar. “Em 1975, quando era estudante, fiz com meus colegas uma peça de teatro sobre o Brasil daquele momento. O Brasil da propaganda oficial e o Brasil verdadeiro, da tristeza e da exclusão. A direção da escola quis nos expulsar porque estávamos tratando de um problema daquela época. Hoje, os estudantes podem discutir, dialogar, achar caminhos. Ações como essa objetivam empoderar os grêmios para que eles tenham vez e voz. Cada vez que os jovens participam, a tendência é de que tudo melhore. Fui muito crítica na escola. Na minha época, os pais orientavam os filhos a não serem assim porque poderíamos ser reprimidos. Agora há liberdade e os jovens podem discutir e propor ideias valiosas e que serão avaliadas porque eles têm um papel fundamental na sociedade”, comentou.

Interação via internet

Democracia e liberdade de expressão têm conexão e não saem da mente da moçada que se reuniu nesta segunda-feira (12), no Teatro Vasques, a fim de dialogar sobre a contribuição da juventude para uma Mogi das Cruzes melhor no futuro.

Alunos de diferentes escolas estaduais da Cidade puderam perguntar a personalidades da internet (que eles seguem no Facebook ou pelos canais do Youtube) sobre os dilemas que esta fase traz. As principais perguntas foram sobre estudo e profissões. Alguns questionaram como é possível sentir motivação para terminar os estudos quando, na realidade, sentem vontade de “largar tudo”.

“Estudar é fundamental. Se você para de estudar e começa a trabalhar porque precisa do dinheiro e acha que o trabalho é mais importante, vai começar recebendo um salário-mínimo de pagamento e vai morrer, se tiver sorte, recebendo dois salários-mínimos. Apenas o estudo te ajuda a chegar além”, afirmou Francisco Parente, criador do canal Não Sei Opinar (Youtube).

Kelvin Freitas, do Revisão (que traz vídeos com temática educacional), ressaltou a importância dos jovens não desistirem por causa dos problemas. “Você tem que estudar, tem que se preparar. Às vezes bate a saudade, de estar lá na quinta série, quieto, no meu canto, mas a gente precisa sair para o mundo real, para onde o bicho pega. Você precisa se preparar e a escola é a porta de entrada para isso”, analisou.

Thaís Lira, do blog Ponto de Lira, destacou a liberdade e democracia à disposição dos jovens. “Temos uma ferramenta importante, que é a internet, as mídias sociais. Hoje, os estudantes começam uma discussão em sala de aula e podem ampliá-la pela rede. É a melhor forma de você expandir a sua consciência em relação a vários assuntos. Há todo acesso a vários tipos de informação em poucos cliques”, avaliou.