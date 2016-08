Estudante é preso após roubar celular no Centro de Mogi

Comentários (0) DESTAQUE Like

Com uma das mãos sob a blusa, o estudante Vinicius Henrique Aguiar Silva, de 19 anos, morador no Bairro do Socorro, anunciou o roubo, no começo da manhã desta terça-feira (30), na Rua São João, no Centro, e levou o Iphone, da ajudante de cozinha Alexsandra Alves Siqueira, de 34 anos. O criminoso saiu correndo, mas a vítima avisou a Polícia Militar. A vítima que estava na viatura apontou o marginal na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro do Mogi Modero. Ele não portava mais o celular, porém confessou o crime e foi autuado em flagrante no Distrito Central.

Na mesma Delegacia, na noite desta segunda-feira, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e em razão de dirigir veículo em alta velocidade, o vigilante Rui Queslei dos Santos da Silva, de 23 anos. A Polícia o surpreendeu na Avenida Narciso Yague Guimarães, mas ele só foi detido na Rua Otoni Martins, na Vila Oliveira. A moto Twister, dirigida pelo vigia, foi multada. Ele pagou a fiança de R$ 880,00 e acabou solto. (L.R)