Estudante afirma apanhar da mãe com barra de ferro

Comentários (0) Policia Like

Uma estudante, de 16 anos, passou a residir na casa da família do namorado, de 18 anos, em Jundiapeba. Na madrugada desta quinta-feira (1º), acompanhada da futura sogra, ela compareceu no 2º DP, em Braz Cubas, para denunciar a própria mãe VAPM, de 37 anos, por agressões cometidas contra ela com uma barra de ferro.

Segundo a jovem relatou na Delegacia, a mãe em meio a mais uma briga gritou: “Se eu te dei a vida, eu posso retirá-la”. Ela também disse que o último ataque da mãe teria ocorrido há duas semanas “e não há mais sinais da violência”. O caso será investigado.