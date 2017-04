Estrutura para a festa de São Benedito começa a ser montada em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas para os 10 dias da Festa de São Benedito, promovida pelo Santuário do Senhor Bom Jesus e com início nesta quinta-feira. Os organizadores estão cuidando dos últimos preparativos para o evento, que contará com extensa programação religiosa e festiva até o próximo dia 30. Os doces estão prontos e as barracas para a quermesse são montadas no Largo Bom Jesus.

A abertura da festa, uma das mais tradicionais no calendário religioso da Cidade, será diferente neste ano. O novo reitor do Santuário, padre Marcos Sulivan, informa que os devotos irão se concentrar em frente à Prefeitura, às 17 horas, de onde sairão em cortejo pelas ruas das proximidades até a chegada ao Santuário Bom Jesus, onde haverá missa, às 19 horas.

Depois, será feito o hasteamento do mastro, no Largo Bom Jesus, em frente ao Santuário, durante cerimônia com a presença dos festeiros Ana Rita e Frederico Lehamm e dos capitães de mastro Nair e Sidney Gonçalvez. Na ocasião também haverá apresentação de grupos folclóricos de congadas.

Em seguida, os devotos poderão participar da quermesse que contará com barracas com doces, salgados, churrasco, afogado, bingo, entre outras opções.

As missas serão realizadas diariamente, sempre às 19 horas, no Santuário, sob o comando de um padre convidado a cada dia. Na sexta-feira, feriado de Tiradentes, a celebração será feita pelo bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini.

O festeiro explica que a meta dos organizadores é arrecadar cerca de R$ 100 mil para terminar de pagar as obras de restauração da Igreja, iniciar os serviços de reforma de uma casa que fica ao lado do Santuário, na Rua Dr. Ricardo Vilela, e garantir as despesas com a manutenção da igreja.

Lehmann disse que cerca de 140 pessoas da comunidade estão envolvidas com a festa, ajudando de forma voluntária. Mas para garantir o sucesso do evento, o festeiro conta com a presença da comunidade. “Estamos fazendo um trabalho de divulgação e espalhando o material com a programação por toda a Cidade, especialmente no comércio”, revela.

O padre conta que neste ano haverá uma novidade. Durante a festa, uma imagem iluminada de São Benedito será colocada em uma das janelas de vitrais do santuário, com vista para a Rua Dr. Ricardo Vilela. Depois, ela será sorteada entre os participantes do evento. Ele explica também que a igreja, em parceria com a Prefeitura, realiza um trabalho com as pessoas em situação de rua que ocupam o Largo Bom Jesus para explicar importância da festa e pedir a colaboração de todos durante o evento.