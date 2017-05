Estrutura da quermesse do Império do Divino começa a ser montada

QUADRO DESTAQUE

A 17 dias do início da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, as estruturas da quermesse, no Mogilar, e do Império, na região central da Cidade, já estão sendo montadas. Os trabalhos para o preparo 23 barracas comandadas por entidades assistenciais que irão comercializar doces e salgados durante o evento, no Centro Municipal Integrado (CIP) “Deputado Maurício Nagib Najar”, tiveram início na manhã de ontem. Já o Império, na Praça Coronel Benedito Almeida, começou a ser estruturado na semana passada.

A expectativa dos organizadores é de que os serviços sejam concluídos até o próximo dia 22, já que a programação será realizada de 25 de maio a 4 de junho, sob o tema “Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade”, sob responsabilidade dos festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e dos capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes.

Os subimpérios, altares em louvor ao Divino Espírito Santo, também continuam sendo montados e abençoados em Mogi. Até dias antes do início da festa eles são abertos em vários locais da Cidade, como escolas, hospitais, empresas e órgãos públicos. Hoje, às 10 horas, está programada a abertura do altar da Escola Municipal Maurílio Souza Leite, no Jardim São Pedro; às 14 horas, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Centro; às 16 horas, na casa de Zezé Maria Rodrigues; e às 19 horas, na Mogidonto, no Parque Monte Líbano.

0 de maio

Nesta qaurta-feira (9) será a vez do Instituto Dona Placidina, no Centro, às 14h30. Na quinta-feira, o grupo abre o subimpério da Escola Estadual Heráclito Barbosa (14 horas); e na sexta-feira tem inauguração dos altares da E.M. Professora Célia Pinheiro Franco, no Mogilar (10h30); e do Colégio Náutico Mogiano, no Mogilar (18h30).

O agendamento das visitas dos festeiros e capitães de mastro até o local onde há um subimpério deve ser feito previamente na Associação Pró-Festa do Divino, pelo telefone 4790-6835.