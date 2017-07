‘Estrelas’ será encenado no Galpão

Caderno A - Capa

O espetáculo-solo “Estrelas”, com a atriz Marilyn Nunes, traz ao palco do Galpão Arthur Netto, nesta sexta-feira, às 20 horas, um pouco de Clarice Lispector e personagens do seu livro ‘A Hora da Estrela’.

A montagem é dirigida pela inglesa Julia Varley, integrante da companhia dinamarquesa Odin Teatret, uma das mais significativas e longevas do mundo na atualidade.

Marilyn Nunes se desdobra entre os vários personagens da trama, incluindo a própria autora. Ficção e fatos da vida da escritora encontram-se na montagem.

Desta maneira, estão presentes personagens históricos de “A Hora de Estrela” como a protagonista Macabéa, uma menina pobre que trabalha duramente para sobreviver; Olímpico, o seu primeiro namorado, que a troca por Glória, colega de Macabéa, além da cartomante Madame Carlota.

O espetáculo remonta ainda os momentos de criação dos personagens por Clarice Lispector. No final, percebe-se que Macabéa e a escritora são uma só personagem.

O espetáculo

A ideia da montagem nasceu de um projeto individual de pesquisa no ano de 2007, quando Marilyn iniciou seu processo de treinamento e desenvolvimento de dramaturgia cênica, buscando reconhecer a sua identidade artística. Foi na Dinamarca, em parceria com o Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, grupo com o qual a atriz estabeleceu contato desde 2008, e com o qual colabora, que o projeto começou a tomar forma.

Porém, foi em 2012 que efetivamente o projeto materializou-se no espetáculo. Naquele ano, Marilyn Nunes fazia sua residência artística no Odin Teatret e reencontrou a experiente atriz inglesa e integrante do grupo dinamarquês desde 1976, Julia Varley. Ao ver a brasileira em cena, Varley – que já havia trabalhado com textos de Clarice Lispector anteriormente – ficou tocada com performance. Houve então uma empatia profissional natural, levando Marilyn a convidar Varley para dirigi-la. A estreia ocorreu na Dinamarca, em janeiro de 2013.

O espetáculo tem os ingressos no chapéu, ou seja, no sistema de contribuição voluntária.









Serviço

‘Estrelas’ (espetáculo teatral)

14 de julho de 2017 (sexta)

20 horas

Galpão Arthur Netto

Av. Fausta Duarte de Araújo, 23, Jd. Santista

Info: facebook.com/galpaoarthurnetto ou 3433 9841