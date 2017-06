Estradas que cortam o Alto Tietê têm operação especial de Corpus Christi

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A partir do meio-dia de hoje, a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) recebe a Operação Especial de Corpus Christi, com reforço nos equipamentos de monitoramento, câmeras, analisadores de volume de tráfego, medidores de temperatura e painéis de mensagem variável a fim de aumentar a segurança e melhorar o atendimento a motoristas e passageiros. A operação termina a zero hora de segunda-feira e, durante os quatro dias, mais de 100 mil veículos devem utilizar a rodovia para acessar e voltar pela Serra do Mar, segundo expectativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Os horários de movimento intenso devem ser do meio-dia à meia-noite de hoje e das 7 às 18 horas de amanhã, no sentido Bertioga. No domingo, quando os veículos retornam, é esperado aumento no trânsito das 10 até as 2 horas de segunda-feira.

As cabines de pedágio na Ayrton Senna, no trecho de Itaquaquecetuba, devem receber entre 180 mil e 231 mil veículos no feriado de Corpus Christi, de acordo com a Ecopistas, no sentido interior. Na saída dos motoristas para o feriado prolongado, a previsão é de que o fluxo de carros seja mais intenso das 16 às 19 horas de hoje e entre 8 e 13 horas de quinta-feira. No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 13h às 18h de domingo.

Mais de 280 mil veículos devem utilizar o trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra, entre a zero hora de quarta-feira e a meia-noite de quinta. Hoje, o maior movimento deve ser registrado entre 16 e 20 horas, com previsão de nove mil carros acessando a via por hora. Amanhã, o volume de veículos deve ser maior das 7 às 13 horas, com a entrada de 7 mil automóveis a cada hora. No retorno, o tráfego tende a ser maior no domingo, das 16 às 20 horas, com o acesso de oito mil carros a cada hora.

Para auxiliar os usuários, a CCR NovaDutra, concessionária que administra a Rodovia, disponibilizará, durante a viagem, mais de 100 viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, em regime de revezamento, distribuídos em 11 bases operacionais ao longo da Via Dutra.