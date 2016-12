Estrada Velha de Sabaúna deve ser reaberta na sexta-feira

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Interditada por causa de um desbarrancamento desde o último dia 14, a Estrada Velha de Sabaúna, em Mogi das Cruzes, pode ser reaberta até a próxima sexta-feira à tarde. Há 11 dias, 15 funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos tentam estabilizar o local, para evitar novas quedas, aterrar a pista e deixá-la em condições de trafegabilidade. A queda ocorreu porque uma galeria de águas pluviais sob a linha férrea se rompeu graças à obstrução do fluxo de água por pedaços de madeira. A Prefeitura descarta novos riscos de ocorrências deste tipo na via. Moradores precisam se deslocar muitos quilômetros e usar a Rodovia Mogi-Guararema (SP-66) como principal alternativa.

Há 11 dias, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos trabalham na recuperação da mais antiga ligação entre os distritos de Sabaúna e César de Souza, a Avenida Romilda Peccorari Nor (Estrada Velha). A queda ocorreu num trecho de sítios, já em Sabaúna, logo após a Comunidade de São Benedito. Ninguém se feriu no momento do desbarrancamento.









A rede coletora de água da chuva, segundo a Prefeitura, tem mais de 40 anos e sofreu uma pressão de fluxo por causa de pedaços de madeira que atrapalharam a fluidez da água. “As nossas equipes já estão trabalhando no local há mais de 10 dias. A nossa previsão é de que até sexta-feira à tarde a Estrada Velha seja reaberta ao tráfego. Desde 1º de dezembro, com o início da Operação Verão, a gente tem ficado em alerta com possíveis quedas de terra. Até o momento, entretanto, não foi detectado mais nenhum ponto de risco iminente naquela região”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Nilmar de Cássia Ferreira.

Como os serviços estão sendo realizados por servidores da própria Prefeitura, com recursos disponíveis da Pasta, Ferreira disse que não é possível estimar, neste momento, o valor gasto para recuperar o trecho cedido na Estrada Velha.

Em resumo, serão 18 metros de reaterro, de acordo com o secretário. Os problemas na antiga via, entretanto, vêm de muito tempo atrás, como os buracos em toda a sua extensão. A cratera aberta por causa da ruptura da galeria já havia dado sinais, em março passado, de que poderia se tornar maior. Na ocasião, apenas uma parte da pista cedeu numa propriedade que fica na margem da via.

Uma característica do local que acabou por facilitar o desbarrancamento foi o tipo de solo de Sabaúna: ele é mais arenoso. É um material mais suscetível à erosão.

De acordo com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi (Aeamc), Jolindo Rennó, é preciso fazer algum serviço de contenção definitivo da estrada. “O problema é que é uma estrada muito antiga. Para evitar problemas futuros é preciso fazer a contenção nas laterais, com taludes, e a drenagem porque ali tem muita água. Uma tubulação tem que desviar a água para algum lugar ali perto. É uma região com declive muito forte. Se não for feito um serviço específico para impedir novas quedas, em épocas de chuva, como essa, o risco vai só aumentar”, analisou.

Prazo

A previsão inicial para a interdição da Estrada Velha de Sabaúna era de um mês, conforme a Prefeitura havia estimado logo após o desbarrancamento. Graças ao bom tempo e a rapidez das equipes, o serviço deve ser feito na metade do tempo: 15 dias.









A Secretaria Municipal de Transportes mantém as mudanças feitas na linha E693 (Sabaúna via Estrada Velha), que passa pelo local, cumprindo atendimento até a Comunidade São Sebastião, onde faz o retorno para a região central. Para os passageiros que desejam chegar a Sabaúna ou ao Distrito, a opção é utilizar as linhas E691 (Sabaúna via Tronco) e E692 (Sabaúna via César de Souza). Com a expectativa de reabertura da Estrada Velha nesta sexta-feira, os coletivos devem voltar a operar o trajeto original entre o Terminal Estudantes e Sabaúna.