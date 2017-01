Estrada Romilda, entre César e Sabaúna, tem má conservação

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Quem se aventurar a ir para Sabaúna partindo de César de Souza pela Estrada Romilda Pecorari Nor terá que percorrer quase nove quilômetros em um caminho precário, cheio de buracos e com perigo iminente de desmoronamento em alguns pontos. O problema é antigo, mas piora com o passar do tempo, especialmente durante o verão, quando as chuvas castigam ainda mais a já sofrida via, que necessita de atenção especial por parte da Administração Municipal.

Os motoristas precisam desviar de buracos em toda a extensão da estrada, cheia de desníveis, fissuras, sem pavimentação em vários trechos, pedras espalhadas pela pista, mato tomando conta, falta de acostamento e de sinalização. “Quando passei por aqui há muitos anos, o local já estava ruim, mas agora está simplesmente horrível. Estou surpreso com a quantidade de buracos”, reforçou o aposentado Benedito Fernandes, que estava trafegando pelo local.

O comerciante Aurélio Carlos Pereira também lamenta o “abandono” da estrada. Ele disse que o local não é seguro para trafegar, especialmente à noite, porque o carro tem que circular em baixa velocidade com risco de ser abordado por marginais.

As chuvas das últimas semanas também provocaram queda de barranco na pista há poucos quilômetros de Sabaúna. A Prefeitura interditou meia pista e jogou pedras para tentar impedir o avanço da erosão, mas o perigo de desmoronamento ainda é grande.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que já esteve no local e tem ciência da situação relatada. “As equipes haviam feito um trabalho de reparo neste ponto, que foi danificado pelas chuvas. Um novo reparo já está sendo incluído na programação para ser realizado dentro dos próximos dias, conforme a disponibilidade operacional das equipes”, esclarece.

No início do ano houve outro grande desmoronamento alguns quilômetros antes, onde a Secretaria realizou um trabalho para reconstrução do aterro, cuja barreira de concreto já começa novamente a dar sinais de rachadura.

A Pasta admite que ainda existem serviços a serem realizados de recape de buracos e contenção de pequenas erosões nas laterais da pista, que serão executados em breve. “Esses trabalhos não foram feitos na sequência da desinterdição da via por conta das chuvas, porém, assim que o tempo permitir, eles serão executados, pois já constam na programação”, explica.

A situação da estrada, na avaliação do presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, Jolindo Rennó, só vai melhorar no dia em que a Prefeitura realizar melhorias efetivas para resolver definitivamente o problema da estrada. Ele disse que naquela região onde há grande quantidade de água seria necessário um projeto de drenagem da pista e recomposição do solo.









“A Prefeitura tem um histórico de remendos. Mas precisa realizar um trabalho técnico eficiente, senão a situação nunca será resolvida e os remendos não vão conseguir impedir desmoronamentos”, afirma. O ideal, segundo ele, seria a construção de taludes a 45 graus nos locais mais vulneráveis para evitar a erosão.